Lorenzana pide "prudencia y rigor" para avanzar en la transición energética y reforzar la red eléctrica en Galicia

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, apeló este martes a la importancia de "ser rigurosos y prudentes" en la toma de decisiones para consolidar la transición energética que, según señaló, debe realizarse de forma justa para ir ganando progresivamente en autonomía.

Acompañada por el secretario general de Industria y Desarrollo Energético, Nicolás Vázquez, Lorenzana clausuró esta tarde la Asamblea General Ordinaria de la Asime, donde abogó por "seguir trabajando con muchísima colaboración en un escenario muy inestable y muy complejo" como el actual.

La conselleira quiso remarcar la importancia de la energía para el sector industrial y, en este sentido, volvió a insistir en la necesidad de reforzar la red de transporte eléctrico. "Estamos viendo la importancia de evacuar toda la energía renovable que producimos para ir poco a poco ganando en autonomía energética", señaló.

Lorenzana concluyó destacando el buen momento que vive Galicia a nivel industrial. Subrayó que el empleo en el sector está en cifras récord, con 192.300 personas ocupadas, y con un crecimiento que ya supera en casi cuatro puntos la media de España. Además, destacó que la comunidad registró en enero la segunda mayor subida de la producción industrial del país, con un 1,9 %, frente a la caída a nivel estatal del 2,7 %.

Asamblea General Anual de Asime

Asime, la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia, celebró este martes en su sede en Vigo, su Asamblea General Anual, durante la que se presentaron los resultados de la organización del pasado ejercicio 2025 y se abordaron las previsiones para lo que resta de este año 2026, con especial hincapié en el estado de la industria y los retos que afronta en el contexto actual.

Asimismo, se debatió también sobre la negociación colectiva estatal y provincial, especialmente la que se está llevando a cabo en las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde una de las conclusiones clave fue la necesidad de mantener la jornada anual actual a efectos de poder cumplir con los contratos y pedidos vigentes, asumiendo las empresas las mejoras salariales que se lleven a cabo.

"El sector metal gallego se encuentra en un buen momento, con una elevada carga de trabajo que supera el 80% de capacidad productiva ocupada, pero afronta múltiples riesgos que generan preocupación", hizo balance el Presidente de Asime, Justo Sierra.

Uno de estos riesgos es la escalada belicista en Oriente Próximo, ha apuntado Sierra, que ya está generando consecuencias para la industria gallega y para el conjunto del tejido productivo. Pese a que, según ha dicho, la exposición directa de España es "relativamente baja" por la diversificación energética, "un escenario de volatilidad internacional como este es sin duda una mala noticia para todos los sectores productivos, especialmente para una industria como la gallega, claramente exportadora e integrada en cadenas globales de suministro".

"Entre los principales impactos ya detectados destacan el encarecimiento del petróleo y del gas, que está generando un efecto dominó en los costes energéticos y logísticos", subrayó. Ante esto, Asime ha destacado la necesidad de relocalizar industrias "clave" y continuar diversificando mercados y actividades, apuntando hacia la seguridad y la defensa, la eólica marina y aeroespacial como tres vectores de negocio para abrir nuevos mercados en el sector metal.