Asime celebra la 3ª edición de Maritime Trends Summit en Vigo: "La senda de crecimiento es evidente"

De izquierda a derecha: el presidente de Asime, Justo Sierra; el Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y el alcalde de Vigo, Abel Caballero Asime

Asime ha celebrado este miércoles en Vigo la 3ª edición de Maritime Trends Summit, uno de los congresos internacionales de referencia para la industria naval, marítima y portuaria. El evento ha reunido a más de 200 representantes empresariales y organizaciones líderes en el sector, así como las principales autoridades locales.

El congreso comenzó este martes con la celebración de visitas empresariales a las instalaciones del astillero Metalships, así como un "cóctel networking" con todos los asistentes. Ha sido este miércoles cuando los más de 20 ponentes y 200 asistentes se han dado cita en el Auditorio Mar de Vigo.

El objetivo del clúster del metal gallego es ofrecer un espacio de encuentro para la industria naval-marítima y portuaria a nivel internacional. El Secretario General de Asime, Enrique Mallón, ha destacado que el congreso trata de acercar "a los compradores a nuestras empresas del mundo naval-marítimo".

Maritime Trends Summit ha acogido cinco sesiones de debate sobre temas de gran actualidad: la realidad de astilleros y armadores, vías de diversificación y nuevas oportunidades de negocio, reparación y construcción naval, y perspectivas en seguridad y defensa.

Para ello, se ha contado con la participación de expertos en todas las áreas claves del sector: desde astilleros nacionales e internacionales ((Grupo Armón, Metalships o el holandés Damen Shipyards) y líderes en seguridad y defensa (La Armada, Navantia), hasta empresas armadoras (Eimskip Group y Höeg Autoliners), de logística (Suardiaz Group) o líderes en eólica marina (Navantia Seanergies).

Un sector "crucial" en un "buen momento"

Mallón ha protagonizado la apertura institucional —de la mano del presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana; la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; y el Delegado del Consorcio Zona Franca de Vigo, David Regades—, resaltando que "estamos en un buen momento".

"La capacidad productiva ocupada ronda de media el 80%. Son buenas cifras, pero con margen para seguir creciendo", ha señalado. Desde Asime han destacado el liderazgo gallego en nichos estratégicos como buques oceanográficos y de investigación, pesqueros, offshore, y auxiliares para energías renovables marinas.

Desde el Puerto han tendido la mano a "toda la colaboración necesaria para seguir impulsando este sector crucial", que la vicepresidenta provincial ha definido como la industria "base del desarrollo de Vigo desde hace décadas". Por su parte, Regades ha puesto en valor los "108 millones de euros que ha movilizado el PERTE naval entre 212 empresas, con 89 proyectos en Galicia por un valor de 110 millones de euros".

"La senda de crecimiento es evidente"

La clausura ha corrido a cargo del presidente de Asime, Justo Sierra, el Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Sierra ha destacado que Galicia concentra el 41% de la cartera de pedidos a nivel nacional y el 33% de los nuevos contratos.

"La senda de crecimiento es evidente; estamos en un buen momento para la industria naval-marítima gallega y debemos seguir reforzando esta tendencia, por eso congresos como Maritime Trends son importantes para cerrar nuevos pedidos y colaboraciones", ha añadido el presidente de Asime.

Pedro Blanco ha destacado a Galicia como una "potencia naval", "por historia, capacidad, tecnología y talento". "Cuenta con un tejido empresarial que ha sabido adaptarse a los cambios de ciclo, generando hoy el 5% del PIB en Galicia y más de 8.000 empleos directos", ha incidido.

A nivel local, Caballero ha destacado que "la industria es el lugar central de la economía, donde se producen las grandes revoluciones". "El naval juega un rol clave para el desarrollo tecnológico, tanto es así que hizo que la automoción viniera a Vigo", ha añadido el regidor olívico.

Por su parte, Alfonso Rueda ha puesto en valor el buen momento del sector tras años "complicados marcados por el tax lease, falta de pedidos y reconversiones". Además, ha apuntado a encontrar más mano de obra cualificada como uno de los retos a alcanzar en los próximos años, destacando la defensa como un nuevo nicho de negocio a explotar.