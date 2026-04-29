El vigués al que todavía le quedó aire para tocar la gaita tras correr 100 kilómetros

Hay quien nace para escribir, para actuar o para bailar, y quien lo hace para correr y someter al cuerpo a límites deportivos no alcanzables para cualquier mortal. Emilio Madarnás, vigués del 87 y natural del barrio de Coia, ha nacido para lo último.

En su perfil de Instagram @Hussel_Run comparte con sus más de 6.500 seguidores sus aventuras en el mundo de los maratones y los ultramaratones y siempre sorprende dando una vuelta más de tuerca, deportivamente hablando.

El ya denominado "ultrarunner" participó recientemente en la iniciativa "101 KM Peregrinos", celebrada en Ponferrada, escribiendo unas cifras, sin duda, impactantes: 101 kilómetros, 13 horas de carrera, 30 horas sin dormir y puesto número 30 de la general.

Durante todo su periplo, Madarnás sacó todavía más fuerza para grabar un vídeo pensado para que sus seguidores pudieran entender cómo se iba sintiendo, especialmente, "cuando el cuerpo empezaba a fallar" y había que seguir "cuando parar sería lo fácil". "Aquí no hay ritmos bonitos, hay resistencia real", concluía.

Al término de la experiencia, a Madarnás todavía le quedó aire para soplar la gaita y rendir homenaje a su tierra en El Bierzo, haciendo todavía más memorable su experiencia.