Más de 8.000 corredores participarán en el 25 aniversario de la Vig-Bay: "Una edición histórica"

Autoridades y organización se han reunido este miércoles en el Auditorio Abanca de Vigo para presentar la XXV edición de la Vig-Bay, la media maratón que recorre el litoral desde la playa de Samil hasta Baiona.

A cuatro días del pistoletazo de salida, el promotor de la carrera y empresario vigués, Eduardo Vieira, ha presidido el acto de presentación de la prueba junto a autoridades de los tres concellos por los que discurre la Vig-Bay: el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, y el concejal de Deportes de Nigrán, Roberto Garrido.

Vieira ha definido esta edición como histórica, no sólo por celebrar el 25 aniversario de la prueba, sino por la alta participación que la consolida como una "de las grandes citas del calendario deportivo" en Galicia. "Contaremos con 8.450 participantes", ha afirmado, tras sumar un 23,49% más de corredores.

En esta línea, ha señalado que 6.450 partirán de Samil para recorrer la media maratón, mientras que 2.000 participarán en la Mini-Bay que une los 10 kilómetros que separan Nigrán y Baiona. Asimismo, ha mostrado su satisfacción al constatar un aumento de la participación en ambas pruebas, especialmente entre las mujeres.

"Seguimos avanzando en la igualdad", ha asegurado el promotor de la Vig-Bay. Una situación que también ha celebrado el concejal de Deportes de Nigrán, ya que la Mini-Bay cuenta con más corredoras mujeres que hombres. "Los datos están en la mesa, es una carrera que cada año va a más", ha sentenciado.

Por su parte, los alcaldes de Vigo y Baiona han puesto el foco en la figura de Eduardo Vieira. "Fue un visionario. Ahora hablar de medias maratones es fácil, pero hace 25-30 años había alguna carrera popular, pero sin duda el atletismo en la calle no estaba", ha afirmado Almuíña.

"Era impensable que esto sucediera, empezando en un lugar modesto para convertirse en una referencia en toda España", ha añadido Caballero, quien ha asegurado que ya ha preparado el decreto para que no llueva durante la carrera, moción a la que también se ha unido el alcalde de Baiona.