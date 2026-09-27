Saúl Bello, subcampeón mundial universitario de lucha playa: "No me imagino mi vida sin el deporte"

Saúl Bello, subcampeón mundial universitario de lucha playa, lleva el deporte en la sangre. A los tres años se puso por primera vez sobre el tapiz y, desde entonces, la lucha ha formado parte de su vida.

Con unos padres que regentaban el Club de Lucha San Ignacio de Vigo y tres hermanos que se iniciaban en el deporte, tener la lucha olímpica como actividad extraescolar era algo natural. Bello recuerda aquellos años con la diversión de ser un niño haciendo deporte, compartiendo horas con sus amigos y sin pensar mucho en las implicaciones a largo plazo. Sin embargo, lo que comenzó como un juego terminó convirtiéndose en una forma de vida.

A los 16 años, Saúl empezó a mostrar un mayor interés por el deporte gracias a su participación en competiciones autonómicas. "Me marcó un campeonato gallego que perdí en la final, porque pensé que me habría gustado estar más a la altura y poder ganar", recuerda.

Ahí fue cuando dio el salto al Centro Gallego de Tecnificación Deportiva (CGTD), que marcó un antes y un después en su trayectoria. Más horas de entrenamiento, más exigencia y una apuesta cada vez mayor por el deporte lo llevó a proclamarse campeón de España en varias ocasiones: "Pasé de entrenar tres veces a la semana a todos los días, incluso algunos dos veces y comencé a notar que estaba mucho más fuerte porque también comenzaba a desarrollarme muscularmente. Además, las horas de lucha me ayudaron a mejorar mucho técnicamente", explica.

Todo ese esfuerzo lo llevó a proclamarse campeón de España de su categoría ese mismo año, un podio que recuerda de manera especial: "Cuando entré en el CGTD, veía a los que estaban en el podio de España y pensaba: 'Ojalá algún día sea yo el que esté ahí disputando las medallas'. Empecé a mejorar, pero nunca imaginé que en mi primer año conseguiría una medalla de oro'".

"Fue muy satisfactorio conseguir esa medalla que tanto se me había resistido" Saúl Bello sobre su medalla de oro en el Campeonato de España

Sin embargo, tras ese éxito inicial, el oro comenzó a ponérsele difícil, logrando tan solo segundos y terceros puestos nacionales. No fue hasta hace dos años que consiguió volver a lo más alto del podio. "Era frustrante porque no llegaba el momento, pero fue muy satisfactorio conseguir esa medalla que tanto se me había resistido", dice el luchador.

Ahora, después de adaptar su técnica a una disciplina diferente, la lucha playa, acaba de colgarse la medalla de plata en el mundial universitario. Se trata de una competición a la que Saúl acudía con incertidumbre, debido a las diferencias entre la lucha olímpica -disciplina en la que compite- y la lucha playa. "Hay diferencias sobre todo en la puntuación. Por ejemplo, puntúa cuando tocas la arena con la rodilla o con los codos, o cuando consigues sacar al rival del círculo. Solo hay hasta tres puntos y, una vez que consigues los tres, se acaba el combate", resume.

Saúl Bello Universidad de Vigo

Este cambio en el reglamento supone un esfuerzo mental para los luchadores, que tienen que adaptar su técnica y estrategias: "Hay que intentar jugar todo el rato con esas reglas y tener cuidado a la hora de hacer determinadas técnicas, porque algo con lo que normalmente conseguirías puntuar en lucha olímpica puede hacer que aquí seas tú el que termine dando puntos al rival", explica Saúl.

En este sentido, el luchador confiesa que ser capaz de "cambiar el chip" fue lo que lo benefició frente a rivales. "Algunos luchadores hacían acciones en las que tocaban la rodilla para intentar derribarme, pero yo era consciente de que tenía que defender para conseguir que fuese él quien apoyase la rodilla antes de derribarme. Así conseguía puntuar yo y no él", comparte una de las claves con las que logró el segundo premio en la competición, un resultado que afronta con orgullo y humildad: "Siempre queda el remordimiento de pensar si podría repetir el combate que perdí o si habría podido hacer alguna cosa de otra manera. Pero, en general, estoy contento con mi rendimiento en la competición, fui combate a combate, intentando ganarlos todos, y finalmente conseguí la plata", comparte con Treintayseis.

"Fui combate a combate, intentando ganarlos todos" Saúl Bello sobre su estrategia en el Campeonato del Mundo Universitario de Deportes de Playa

Ahora, tras la euforia del podio, ya tiene la mirada puesta ya en su próximo objetivo: volver a luchar por el oro en el Campeonato de España.

Y, más allá de lo deportivo, Saúl se enfoca en su carrera profesional. Tras haber finalizado el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y el Máster en Entrenamiento Híbrido, este año estudia el Máster de Educación para poder ser profesor de Educación Física en el futuro. "No me imagino mi vida sin estar vinculada al deporte", confiesa.