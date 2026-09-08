As Celtas escribirán una nueva página de su historia este miércoles: se estrenan en Copa de la Reina
La artista viguesa Nadie González animará la previa del partido, al que se puede acceder de manera gratuita con el carné celtista
Podría interesarte: El Celta salva los muebles en Getafe pero sigue sin conocer la victoria esta temporada
As Celtas se preparan para una cita con la historia este miércoles. Las jugadoras de David Ferreiro se estrenarán por primera vez en Copa de la Reina, tras comenzar la temporada con una victoria en liga.
Las celestes recibirán en A Madroa al Real Avilés, conjunto al que ya derrotó en la primera jornada de competición doméstica. Este estreno copero de As Celtas se disputará este miércoles 9 de septiembre, a las 19:00 horas, con la cantera como protagonista.
Y es que durante el descanso se celebrará la presentación oficial de las categorías inferiores femeninas de As Celtas para la temporada 2026-2027. Este momento permitirá al celtismo conocer a los diferentes equipos que forman parte de la estructura del fútbol femenino olívico.
Cabe recordar que el acceso es gratuito con carné celtista y, además, el partido contará con la actuación especial de la rapera de Candeán (Vigo) Nadie González. En redes sociales, las jugadoras también animan a la afición a no perderse este encuentro histórico.
Un día para vivilo XUNT@S! 🩵— As Celtas (@AsCeltas) September 8, 2026
Este mércores 9, ás 19:00 na Madroa, xogamos o noso primeiro partido da historia de #CopaDeLaReinaIberdrola 🏆
⏰ Entra con tempo!
🏟️ Acceso gratuíto con Carné Celtista
🎤 Actuación de Nadie González
A gozar dunha xornada de puro celtismo! pic.twitter.com/W7N4gGqeB1