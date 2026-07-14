El Celta arranca la pretemporada con la vista puesta en la Europa League: este es el calendario europeo

El Celta vive años de vino y rosas: una apuesta por la cantera guiada por un entrenador de la casa que engancha a la afición y que ha vuelto a clasificarse por segundo año consecutivo para competición europea, la Europa League. Por debajo, en Segunda División, debutará esta temporada el filial, que parece replicar el buen momento que se vive en el club.

El viernes fue el primer entrenamiento, el arranque de una pretemporada en la que se irán incorporando los nuevos fichajes, los pendientes, los esperados y los mundialistas. A la espera de conocer la fecha definitiva del debut en Liga, ya que las semifinales de España en el Mundial, con Borja Iglesias en nómina, podía hacer retrasar el estreno, lo que sí se conoce con certeza es el calendario liguero, y también el europeo, aunque no los rivales.

Por el momento, de su segunda participación seguida en Europa el Celta tiene pocas certezas: algunos de sus posibles rivales, las fechas de los partidos y no mucho más. Todas, por suerte, quedarán resueltas el 28 de agosto, con el sorteo de los enfrentamientos de la liguilla inicial; también el bombo en el que estará el equipo vigués, aunque todo apunta a que será el 4.

Ya clasificados

Además del Celta, están clasificados para la Europa League:

Real Sociedad

Juventus

Milan

Bayer Leverkusen

Hoffenheim

Olympique de Marsella

Rennes

Bournemouth

Sunderland

Crystal Palace

AZ Alkmaar

Torreense

El último equipo, el Torreense, es una de las grandes sorpresas de la competición; estando en Segunda ganó la Taça de Portugal a todo un Sporting de Lisboa y, como finalmente no logró el ascenso a Primera, competirá en la Europa League desde la segunda categoría del fútbol portugués.

La fase de la liguilla tendrá 36 clubes: las trece plazas directas para los equipos anteriormente nombrado, doce por competiciones nacionales y una para el campeón de la Conference League; otros doce procedentes de la previa de la Europa League y once equipos eliminados de las rondas clasificatorias de la Champions.

Entre los fijos, suenan nombres como el de la Juventus, con el 4-0 de fondo, o el Milan, con el gol de José Ignacio en la memoria. También el Crystal Palace, destino final de Óscar Mingueza y también de Jørgen Strand Larsen, aunque el noruego previo paso por el Wolverhampton. Eso sí, el que no será rival seguro en la fase de liguilla es la Real Sociedad, al no poder enfrentarse equipos del mismo país.

Calendario

A falta de conocer los rivales y cuáles serán en Balaídos y cuáles propondrán desplazamientos del celtismo, estas son las fechas de las 8 jornadas europeas durante la liguilla:

Jornada 1: 16 o 17 de septiembre de 2026

16 o 17 de septiembre de 2026 Jornada 2: 15 de octubre de 2026

15 de octubre de 2026 Jornada 3: 22 de octubre de 2026

22 de octubre de 2026 Jornada 4: 5 de noviembre de 2026

5 de noviembre de 2026 Jornada 5: 26 de noviembre de 2026

26 de noviembre de 2026 Jornada 6: 10 de diciembre de 2026

10 de diciembre de 2026 Jornada 7: 21 de enero de 2027

21 de enero de 2027 Jornada 8: 28 de enero de 2027

La primera jornada se jugará de manera excepcional entre miércoles y jueves, mientras que el resto se juega los jueves. Los horarios son dos, 18:45 y las 21:00. El Celta disputará ocho partidos, cuatro partidos en Balaídos y otros cuatro fuera, contra ocho rivales diferentes y sus adversarios serán dos de cada uno de los cuatro bombos.

Tras las 8 jornadas:

Del 1.º al 8.º : clasificación directa para octavos de final.

: clasificación directa para octavos de final. Del 9.º al 24.º : eliminatoria de play-off a ida y vuelta.

: eliminatoria de play-off a ida y vuelta. Del 25.º al 36.º: eliminación europea.

Fechas de las eliminatorias

Play-off previo a octavos: 18 y 25 de febrero de 2027

18 y 25 de febrero de 2027 Octavos de final: 11 y 18 de marzo de 2027

11 y 18 de marzo de 2027 Cuartos de final: 8 y 15 de abril de 2027

8 y 15 de abril de 2027 Semifinales: 29 de abril y 6 de mayo de 2027

29 de abril y 6 de mayo de 2027 Final: 26 de mayo de 2027

La final será en Alemania, en el Stadion Frankfurt, en Fráncfort, Alemania. El campeón obtendrá además una plaza para la Champions League 2027-28 si no la consigue por su competición nacional.