Ya es oficial: Iago Aspas renueva con el Celta hasta 2030

A falta de un partido para cerrar la temporada, llega la noticia que todo el celtismo esperaba: Iago Aspas renueva su contrato con el Celta hasta 2030. Se trata de un anuncio que prolonga la trayectoria del delantero como gran referente del club celeste y garantiza su continuidad más allá de su etapa como jugador, con su futura incorporación a la estructura deportiva de la entidad.

El acuerdo supone la continuidad de una de las figuras más emblemáticas de la historia del Celta, que seguirá defendiendo el escudo al menos una temporada más sobre el césped, en lo que el propio club define como "unha máis", antes de iniciar su transición hacia funciones internas dentro del organigrama.

"Iago Aspas representa el máximo símbolo de la cantera celeste. Formado en la A Madroa, se ha consolidado como máximo goleador histórico del club y jugador con más partidos disputados con la camiseta del Celta, además de ser considerado una de las grandes referencias de la afición", reivindican desde el club.

Su carrera ha estado marcada por goles decisivos, récords y actuaciones clave que han quedado grabadas en la memoria del celtismo, convirtiéndose en un emblema de identidad para varias generaciones de seguidores.

Con la renovación hasta 2030, el club asegura la continuidad de su capitán en un momento en el que el equipo vuelve a mirar a competiciones europeas, en un proyecto construido en gran parte con talento de la cantera y jugadores formados en la propia estructura celeste.