Una falta no pitada en los últimos minutos condena al Celta frente al Real Madrid

Remar y remar, pero no llegar a puerto. El Celta murió en la orilla frente a un Real Madrid en horas bajas, que consiguió la victoria en los últimos minutos del encuentro tras un polémico gol de Federico Valverde. El colegiado no pitó una falta previa de Manuel Ángel sobre Fer López.

Al ritmo de Sondeseu, los de Giráldez soñaban con volver a arrebatar los tres puntos al Real Madrid, tras vencer en el Santiago Bernabéu en la ida. Pese a las numerosas bajas del equipo blanco y el tanto de Borja Iglesias, dos goles de Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde rompieron las ilusiones de los más de 22.000 aficionados celestes que acudieron a Abanca Balaídos.

Los jugadores de Álvaro Arbeloa dominaron los primeros compases del encuentro, monopolizando la posesión del balón. Un pase a la espalda de Carl Starfelt de Trent Alexander-Arnold situó a Vinicius mano a mano contra el arquero celeste, Ionut Radu.

El balón se estrelló contra el poste derecho, pero muy pronto el club de la capital española se adelantaría en el marcador. En el minuto 11, el lateral derecho blanco sacó en corto un corner hacia Arda Güler, quien asistió al borde del área a Tchouaméni. Esta vez, el portero rumano del Celta no alcanzó el disparo del centrocampista francés (0-1).

Otra vez Williot

El primer tanto merengue despertó a los jugadores de Claudio Giráldez. Óscar Mingueza detectó espacio en el carril izquierdo, Williot ganó la espalda a la defensa madrileña y, tras un precioso recorte sobre Alexander-Arnold, asistió con sangre fría a Borja Iglesias antes de la media hora (1-1). El delantero compostelano ya suma 11 goles en lo que llevamos de La Liga.

Entonces, los celestes comenzaron a equilibrar la posesión y a generar las ocasiones más claras del encuentro, sólo la buena actuación del cancerbero blanco pudo evitar que el Celta acabase por encima en el marcador en la primera parte. Courtois atajó un buen disparo de Williot Swedberg, así como otro de Ferran Jutglà.

En la segunda mitad el Real Madrid mantuvo más balón, pero el bloque celeste defendió con orden y líneas muy juntas, cerrando los espacios interiores y reduciendo al mínimo la producción ofensiva rival. Vinícius apareció de forma intermitente y Radu apenas tuvo que intervenir.

Final infeliz

En la recta final, el Celta volvió a ganar terreno con la entrada de Iago Aspas. El capitán celeste estrelló un balón contra el palo en el minuto 86, con el que los de Giráldez se acercaron a la orilla. Una pérdida de Fer López en el medio del campo, debido a una falta previa del canterano blanco Manuel Ángel, truncó el empate en Balaídos.

Fue en el tiempo de descuento. El balón llegó a la banda derecha, dominada por el inglés y exLiverpool Alexander-Arnold. Centró y el débil despeje de Matías Vecino cayó en las botas de su compatriota, Federico Valverde. El centrocampista uruguayo disparó y el balón acabó en las redes celestes, tras ser desviado por los defensas del Celta (1-2).

Los aficionados salieron contentos del estadio tras competir de tú a tú contra el Real Madrid, con la sensación de haber podido vencer a los blancos. Ahora, jugadores y celtistas ya piensan en la eliminatoria contra el Olympique de Lyon del próximo jueves 12 de marzo, a las 21:00 horas.