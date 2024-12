Caballero sugiere que Vigo no será sede del mundial "por instrucciones de Rueda"

Casi medio siglo después, un Mundial de Fútbol volverá a celebrarse en territorio español y, concretamente, en suelo gallego, pues el Estadio de Riazor será una de las sedes del evento.

Vigo había propuesto a Balaídos para albergar alguno de los encuentros futbolísticos, sin embargo, esta semana ha trascendido que, para la FIFA, la ciudad olívica no será una opción.

Por lo anterior, Abel Caballero mostró este pasado martes su enfado y quiso buscar responsables de tal decisión: El regidor vigués acusó a Rafael Louzán, presidente de la Federación Galega de Fútbol y candidato a presidir la Real Federación Española de Fútbol, de haber dejado a la ciudad olívica fuera de las sedes del Mundial 2030. Además, argumentó que esta decisión no se había llegado a justificar ni se había aportado documentación al respecto. También cuestionó si la exclusión de Vigo obedecía a una cuestión de "odio" o a "instrucciones de Rueda".

Conforme avanzó su intervención, Caballero recrudeció su argumentario contra Louzán, a quien calificó de "ínclito". También hizo alusión, tal y como recogió Europa Press, a unas declaraciones del candidato a la RFE en las que manifestaba su esperanza de que Valencia y Vigo pudieran tener, todavía, posibilidades de ser sedes. "El que nos dejó sin ir al Mundial, sin que nos haya aclarado por qué Vigo no fue seleccionada para el Mundial, ahora viene a exculparse. Louzán hizo todo lo posible para que Vigo no fuera seleccionado para el Mundial. Lo hizo él, y fue él quien anunció que Vigo no estaría en el Mundial", proclamó Caballero.

Por otro lado, el gobierno local vigués sigue reclamando los datos en base a los cuales se adoptó esa decisión. "Y se los vamos a tener que acabar reclamando en los tribunales", advirtió, al tiempo que preguntó si Louzán tomó esa decisión "sin causa y sin razón" porque "odia a Vigo" o porque "le dio instrucciones Rueda", ya que el presidente de la federación gallega "es un destacado militante del Partido Popular".

Según Abel Caballero, la razón por la que Louzán "excluyó" a la ciudad es porque "no quieren que Vigo siga la marcha que tiene" y ha subrayado que el campo municipal de Abanca Balaídos "es en este momento el mejor campo de fútbol de toda Galicia, de largo".