Un estudio del IEO y la UVigo documenta dos nuevos registros de pez globo en Galicia

Un estudio desarrollado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), en colaboración con el Grupo para o Estudo do Medio Mariño (GEMM), el Aquarium Finisterrae y la Universidade de Vigo, ha documentado dos nuevos registros de pez globo en aguas gallegas, un fenómeno que los investigadores vinculan a la progresiva tropicalización del mar.

El trabajo identifica la presencia de dos especies poco frecuentes: el llamado "tamboril verde", capturado en 2021 frente a la Costa da Vela, y el "tamboril de tierra", localizado en 2025 en la ría de Pontevedra. Según el estudio, se trata del primer registro documentado de tamboril verde en Galicia y del segundo de tamboril de tierra, en este último caso correspondiente a una hembra en fase de puesta tras el análisis histológico reproductivo realizado.

La investigación también advierte de que algunas especies de pez globo pueden contener tetrodotoxina, considerada una de las neurotoxinas naturales más potentes conocidas, aunque los autores subrayan que el riesgo actual de intoxicación en España es bajo, ya que estas especies no se comercializan y su venta está prohibida en la Unión Europea.

Aun así, los científicos consideran necesario reforzar el seguimiento y la correcta identificación de especies potencialmente tóxicas para prevenir riesgos de seguridad alimentaria derivados de un consumo accidental.

El estudio incluye además una revisión de las especies registradas en aguas españolas y concluye que, hasta la fecha, se han documentado 26 especies de pez globo pertenecientes a cinco familias, con 22 presentes en Canarias y 15 en la Península Ibérica y Baleares.