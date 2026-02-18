Una gallega es finalista al Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026 por dar una nueva vida a los residuos marinos

Una ourensana, Elena Martínez Martínez, se encuentra entre las cinco finalistas al Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026, que reconoce la trayectoria de jóvenes que, por su liderazgo y/o compromiso personal, han desarrollado proyectos o acciones que han sido capaces de inducir, de forma creativa, cambios positivos en la sociedad. El galardón está dotado con 20.000 euros y reconocido con la entrega de la reproducción de una obra del artista contemporáneo Juan Zamora.

Elena es oceanógrafa y emprendedora científica que ha convertido una crisis ambiental en una oportunidad de regeneración ecológica y desarrollo social. Su trayectoria une investigación de alto nivel, innovación aplicada y un profundo compromiso con las comunidades costeras. Así, su trabajo se centra en dar una segunda vida a los residuos marinos, transformándolos en bioproductos de alto valor que sustituyen compuestos sintéticos y reducen el impacto ambiental.

La proclamación de la ganadora al galardón se celebrará en el marco del Princesa de Girona CongresFest, en un acto presidido por la Reina, que incluirá charlas inspiradoras, coloquios y música en directo. El Premio Princesa de Girona CreaEmpresa reconoce la trayectoria de jóvenes que, por su liderazgo y/o compromiso personal, han desarrollado proyectos o acciones que han sido capaces de inducir, de forma creativa, cambios positivos en la sociedad.

Las cinco finalistas de la categoría CreaEmpresa presentarán sus proyectos en el acto central del Tour del Talento en Huesca, ante un jurado de expertos vinculados al mundo empresarial. Este está compuesto por Fermín Albaladejo, presidente de CEAJE; Carme Artigas, Senior Fellow del Belfer Center - Harvard Kennedy School y ex copresidenta del Consejo Asesor de IA de Naciones Unidas; Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE; María Benjumea, presidenta y fundadora de South Summit; José Miguel Bermúdez, cofundador y CEO de bound4blue, y Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2018; Marc Bonavia, emprendedor tecnológico y Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2011; Irene Cano, ejecutiva española y directora general de Meta para España y Portugal; María Coello de Portugal, directora asociada Madrid Campus IESE Business School, y Vicenç del Mar, presidente de AIJEC.