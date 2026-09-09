Borja Iglesias, primer invitado de la nueva temporada de La Revuelta: "He rentabilizado mis minutos en el Mundial"

El delantero gallego del Celta Borja Iglesias, primer campeón del mundo de fútbol en categoría masculina gallego, fue el elegido para arrancar la nueva temporada del programa de RTVE La Revuelta.

El Panda no pudo estar en el plató, ya que tuvo que regresar desde Getafe a Galicia para seguir recuperándose de su lesión, y se conectó desde su casa en Santiago de Compostela. Eso sí, fue recibido a bombo y platillo; a bombo, literalmente, sonando en las manos del presentador, David Broncano.

El delantero gallego explicó que, tras recuperarse de la lesión y jugar unos minutos en Getafe, tuvo que volver para seguir tratándose. "Acabé cansadísimo después de 20 minutos, soy un señor", señaló Borja, a lo que Broncano contestó: "Normal, vienes de jugar 3 minutos en el Mundial hace dos meses", entre risas.

Los tres minutos más rentables en la historia del fútbol 🇪🇸



Y de las personas que más se merecían levantar esa copa. Imposible no alegrarse por él ❤️ #LaRevuelta @BorjaIglesias9 pic.twitter.com/YgNP0zfQAD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 8, 2026

Sobre su escasa participación en la Copa del Mundo giraron las bromas del programa, aunque le reconocieron que esos minutos le valen para tener "más Mundiales que Cristiano Ronaldo y tantos como Messi". "He rentabilizado mis minutos", respondió el Panda, que entró al juego en todas las ocasiones.

Además, le pusieron los highlights de su participación en el Mundial, que duraban "casi lo mismo que el tiempo que estuviste en el campo". "Ni tan mal", recogió el vídeo Borja.

"Tú te lo esperabas peor", señaló Broncano, que bromeó sobre las imágenes en las que estaba "presionando en medio campo, pinchando el plato", por su protagonismo en la celebración como DJ oficial de la fiesta en Madrid.

El equipo de edición ha echado horas extras para preparar los highlights de Borja Iglesias de la cantidad de material que había



Es el primero que se descojona. Es el mejor #LaRevuelta @BorjaIglesias9 pic.twitter.com/rDziEqNuWX — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 8, 2026

Iglesias ha prometido volver al plató si le vuelven a invitar, aunque pidió que fuese "antes de marzo", aludiendo a las elecciones generales.