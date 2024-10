Los Mestre Mateo se entregarán por primera vez en la provincia de Pontevedra: Lalín, el lugar elegido

Falta menos de medio año para que el audiovisual gallego se ponga de largo en una nueva entrega de los Premios Mestre Mateo, evento fechado para el próximo 15 de marzo. Este año y por primera vez en sus 22 de historia, la cita cultural se desarrollará en la provincia de Pontevedra, y el lugar elegido para albergarla será Lalín.

La decisión, anunciada por el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; se enmarca en la tendencia de descentralizar las grandes citas y de expandir la cultura por todos los rincones de la provincia. De esta manera, el Lalín Arena recogerá el testigo de A Coruña, lugar en el que tuvo lugar la cita este 2024.

El anuncio de la fecha del evento audiovisual, que el próximo 2025 se comprometerá con las zonas más rurales de Galicia, coincide con la apertura del plazo de presentación de candidaturas.

Con respecto a lo anterior, López aseguró que, la decisión de "acoller esta gala no rural" da respuesta a tres cuestiones: "Por que a cultura non pode ser un instrumento para afrontar o reto demográfico?, por que cando nos referimos á cohesión territorial só falamos de infraestruturas ou atención social, pero non de presenza cultural? E por que as obras audiovisuais se achegan con tanto éxito ao rural, por exemplo 'O Corno' ou 'As Bestas', pero os premios sempre se celebran no urbano?"