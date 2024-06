La fotógrafa Estela de Castro visita Vigo: "Utilizo la belleza en lugar de la violencia"

Todavía me sorprende que pasara aquello. Un día me dijeron 'te llamaron de la Casa Real, puedes venir esta tarde a La Zarzuela' y yo no sabía para qué, fue todo súper misterioso. Luego me explicaron que los Reyes y sus hijas necesitaban sus primeros retratos oficiales. Primero tuve que presentar un proyecto de una idea para ver si les gustaba, no me dijeron que sí del tirón. Dos meses después me confirmaron que había sido la elegida y estuvimos meses trabajando con la localización. Es la única vez en mi vida que he intentado tenerlo todo controlado, pero luego improvisé un montón, ya que a mí me encanta improvisar y funciono muy bien trabajando de ese modo. También hubiera sido imposible sin mi equipo de ayudantes, que me acompañan en todo lo que se me ocurre.

La verdad es que fue una sorpresa y un reconocimiento a mi carrera, sobre todo como retratista. Me preguntan mucho si es difícil retratar a los Reyes... No, difícil es retratar a mi familia, que no me hace caso (risas). Hubo muy buena comunicación con todos, con los trabajadores de la Casa Real, con los Reyes, me sentí muy bien tratada y muy valorada. Lo que pasa que se publicó y en febrero y en marzo nos confinaron... Entonces claro, de repente empiezan a llamarte a partir de esas fotos y todo se paraliza.