Clases de teatro gratis en Vigo: la iniciativa de la escuela Imaxinatea para iniciar el curso

La Escuela Imaxinatea organizará desde el día 9 de septiembre y hasta el próximo 3 de octubre la propuesta "Expo Lab 26", un mes de "teatro, música e improvisación en Vigo". Bajo el lema "imaxinar e compartir", la escuela le dará especial protagonismo a las clases gratuitas y a las jornadas de puertas abiertas.

Este mismo miércoles, Imaxinatea ofrecerá un taller gratuito de improvisación musical aplicada a las artes escénicas. Será impartido por Keyla Orozco y se dividirá en dos sesiones: una para adolescentes, de 18:00 horas a 19:00 horas, y otra para adultos, de 19:00 a 20:00 horas.

Por otro lado, entre el 14 y el 25 de septiembre la escuela ofrecerá jornadas de Puertas Abiertas, en las que se podrá probar, de manera gratuita, distintas formaciones: El lunes 14, a las 20:00 horas, habrá Formación Teatral Básica para Adultos; el martes 15, teatro para niños y niñas, a las 18:00 horas y, para jóvenes, a las 19:00 horas; el miércoles 16, a las 10:30 horas, teatro para adultos; el jueves 17, a las 19:00 horas, Formación Teatral Avanzada para Adultos; y el viernes 25, a las 18:00 horas, una propuesta de Técnica Vocal y Coro y Canto para Actores y Actrices. Todas estas clases serán gratuitas, con reserva previa.

El martes 29 de setembro, de 19:00 a 21:00 horas, tendrá lugar un taller intensivo de improvisación teatral con Carlos Verdugo, también con reserva previa.

La programación se completará con varias funciones teatrales de entrada libre: Los Figurantes -HC San Rafael, 12 de septiembre, a las 12:00 horas-, Picnic -Fundación de la Santa Cruz, el jueves, 24 de septiembre -19:00 horas-; Picnic, en la Asociación de Vecinos Monte da Mina -sábado, 3 de octubre, a las 19:00 horas-.