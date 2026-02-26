Vigo pone en marcha la nueva edición de 'Vigo, cidade de cor': 13 nuevos murales artísticos
El Concello destinará 218.000 euros a la creación de estos 13 murales y a la recuperación de otros dos para "seguir convirtiendo la ciudad en un referente del arte urbano al aire libre"
El Concello de Vigo ha anunciado la puesta en marcha de la XII edición del programa 'Vigo, cidade de cor', que permitirá actuar en 15 medianeras de la ciudad. En concreto, la ciudad contará con 13 nuevos murales y dos se renovarán gracias a una inversión municipal de 218.000 euros.
Así lo ha confirmado el alcalde, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. El regidor socialista ha destacado que el programa supone "el embellecimiento de la ciudad" y va "mucho más allá" del plano estético.
"Cambia el contexto en términos visuales y mismo en la forma en la que se entiende cada uno de los espacios urbanos", ha afirmado Caballero, que ha subrayado que estos murales contribuyen a la recuperación y revitalización del entorno urbano.
El Concello prevé actuaciones en las siguientes calles, con las que consolidará una colección de alrededor de 190 murales distribuidos por toda la ciudad:
- Pista Polideportiva de Teis – Laura Álvarez
- Pista Deportiva Anduriña – Colectivo Imperdible
- Pista Deportiva Verderol – María Corrales
- Rúa Tomás Alonso, 188 – Liqen
- Avenida Castelao, 30 – Tirso Paz (“Bubble Gum”)
- Rúa Pardillo, 5 – Iria Prol
- Rúa Toxal, 17 – Habraham Barrios
- Camiño Cordoeira, 3 – Vanesa Álvarez
- Muros das escaleiras de Vázquez Varela – Raquel de la Coba
- Escaleiras da rúa Colombia (barrio de Ribadavia) – Roberto Argüelles
- Peche do Colexio María Inmaculada – Cristina Pino e Gustavo Suasnabar
- Barrio de Ribadavia (rehabilitación de mural) – David Lorenzo
- Asociación Veciñal de Lavadores (rehabilitación de mural) – Anthony
- Rúa Hispanidade
- Rúa Cataluña, 40 – Jackeline de Montaigne