Así son las cabañas prehistóricas de Salcedo: un museo al aire libre a un paso de Vigo

Las Rías Baixas son conocidas en toda la península Ibérica como el gran destino de sol y playa de Galicia, pero la realidad es que este geodestino gallego tiene mucho más que ofrecer que un buen clima y unos arenales de ensueño. En verdad, este rincón del sur del territorio es también cultura en estado puro: cuna de civilizaciones ancestrales, punto de encuentro de antiguos caminos y, por supuesto, lugar de arraigadas tradiciones. El grueso de las Rías Baixas conserva un sinnúmero de huellas del pasado que permiten a los visitantes conocer la historia y evolución de este completo destino gallego, entre ellas viejas poblaciones castrexas, monasterios medievales e incluso señoriales palacetes gallegos.

Sin ir más lejos, la parroquia pontevedresa de Salcedo alberga entre sus límites un tesoro etnográfico y arqueológico en forma de réplica de una aldea del Neolítico. Situado a tan sólo 20 minutos en coche del centro de Vigo, este auténtico museo al aire libre se encuentra enmarcado en unos terrenos recuperados de la Brilat, utilizados durante años como campo de tiro y convertidos en el presente en un pequeño poblado prehistórico que trata de recrear la forma de vida durante el período el calcocito y la Edad del Bronce. El Parque Etnoarqueolóxio y las Cabañas Prehistóricas de Salcedo se asientan a unos 250 metros sobre el nivel del mar, sobre las faldas del Monte San Martiño en un lugar conocido como Chan das Mouras.

Cabe destacar que este proyecto de musealización fue puesto en marcha hace un par de años por la Comunidad de Montes de Salcedo, en colaboración con el GDR Pontevedra-Morrazo, con el objetivo común de poner en valor el enorme patrimonio arqueológico, cultural y etnográfico que atesora el monte pontevedrés, en cuyos terrenos se encuentran también un buen número de petroglifos, mámoas, fuentes, miradores y hasta un castro.

En las entrañas de un poblado prehistórico

Vista desde el interior de una de las cabañas del parque Google Earth Salcedo (Pontevedra)

El Parque Etnoarqueolóxio y las Cabañas Prehistóricas de Salcedo se localiza muy cerca de los petroglifos do Outeiro da Mina y Cachada do Vello, en un enclave privilegiado repleto de una enorme riqueza natural y paisajística. Esta pequeña recreación de una aldea prehistórica es bastante similar al conjunto rupestre de Campo Lameiro, otro de los grandes tesoros arqueológicos y culturales de la provincia de Pontevedra. Pero volviendo al poblado de Salcedo, este museo al aire libre presenta varias cabañas circulares y una gran palloza comunal construidas con materiales muy similares a los utilizados en la época en la que se inspiran, elaboradas con barro y madera en su estructura principal y elementos vegetales para la cobertura superior. De hecho, hasta la propia valla perimetrral que cerca el recinto a lo largo de 180 metros fue creada con materiales típicos de la época, tales como varas de castaño y palos de avellanos.

De las tres cabañas prehistóricas presentes en el recinto, la de mayor tamaño recibe el nombre de la Cabaña do Xamanismo y su existencia está asociada a temas religiosos, ya que según se cree en ella se llevaban a cabo rituales de curación, comunicaciones con los espíritus y hasta ofrendas para elevar la caza o las buenas cosechas. Las otras dos estructuras circulares representan los espacios que dichos poblados solían destinar a la vivienda para uso familiar y actividades cotidianas. La cabaña comunal, por su parte, es la construcción de mayor tamaño que podemos encontrar en este museo al aire libre, cuyas dimensiones alcanzan los 12 metros de largo por unos 5 metros de ancho acabado en dos cabeceras redondeadas. Esta gran pañoza tenía como función principal servir a la tribu de espacio de encuentro para celebrar todo tipo de asambleas, reuniones y hasta banquetes.

Cabe destacar que a la hora de replicar este poblado prehistórico se llevó a cabo un importante ejercicio de arqueología experimental, diseñando cada rincón a partir de la información arqueológica y paleambiental existente sobre la zona y la época. No obstante, y aunque los materiales principales son perecedores, la construcción de las cabañas se ha hecho de tal manera que su perdurabilidad en el tiempo se encuentra asegurada. Además, el proyecto final del parque también incluye la dotación de un estanque, un corral, dos silos y hasta un horno de cerámica entre otros vestigios que nos hacen viajar hasta la Edad de Bronce. La idea a largo plazo también es promover la plantación en los alrededores de distintas especies frondosas y crear un Centro Interpretativo que ayude a promover el ingente patrimonio de estos montes de Pontevedra. Por lo pronto, la visita al espacio se puede realizar de manera libre, si bien el plan a futuro es que también se puedan organizar distintas actividades didácticas con centros escolares para difundir la enorme riqueza patrimonial de la zona.

Otras joyas patrimoniales en el Chan das Mouras

Petroglifos del Outeiro das Mouras Google Earth Salcedo (Pontevedra)

Más allá de las cabañas prehistóricas de Salcedo, el entorno del monte de San Martiño esconde en sus terrenos otros interesantes puntos de interés a nivel arqueológico y patrimonial como, por ejemplo, los Petroglifos do Campo de Tiro, situados a tan sólo 90 metros de distancia del parque etnoarqueológico, siguiendo una pista de tierra que avanza desde la zona de las cabañas. En cualquier caso, estos no son los únicos grabados que podremos observar en los alrededores del espacio musealizado, ya que los petroglifos do Outeiro da Mina o do Regato do Buratos también se extienden por la zona y poseen un gran valor arqueológico. De hecho, están reconocidos como los primeros en ser estudiados de Galicia con documentación gráfica que hunde sus raíces en el año 1901. Asimismo, merece la pena acercarse hasta el mirador situado sobre el valle del río das Flaires o pararse a disfrutar de la naturaleza en la pequeña área recreativa que se encuentra en el lugar do Chan das Mouras, provista de mesas y un manantial conocida como Fonte Nova.