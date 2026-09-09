La Diputación y la UVigo estudian nuevas vías de colaboración y formación para trabajadores municipales

La nueva rectora de la Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, continúa con su agenda de reuniones con las distintas instituciones locales y provinciales como toma de contacto tras acceder al cargo.

Un día después del acto oficial del arranque del curso universitario, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, con el objetivo de ampliar sus vías de colaboración, especialmente en el ámbito de la formación y las microcredenciales dirigidas a perfiles profesionales específicos, entre ellos los trabajadores de los ayuntamientos de la provincia.

La reunión, en la que también participaron la vicerrectora del Campus de Pontevedra, Marián Fernández Villarino, y la gerente de la institución académica, Ana Comesaña, sirvió para repasar los programas que ambas instituciones mantienen actualmente en marcha y analizar posibles líneas de cooperación para los próximos años.

La Diputación y la Universidade cuentan en estos momentos con acuerdos y proyectos conjuntos por un valor cercano a los 400.000 euros.

Entre ellos figuran el programa Erasmus+, destinado a financiar becas para que estudiantes realicen estancias en el extranjero; la Cátedra del Deporte y la Salud; la Cátedra de Feminismos 4.0 y diferentes actuaciones destinadas a impulsar el Campus Crea de Pontevedra.

Uno de los ámbitos que ambas instituciones pretenden explorar es el de la formación especializada; en concreto, durante el encuentro se puso sobre la mesa el desarrollo de herramientas estratégicas y microcredenciales que permitan formar perfiles profesionales concretos, incluyendo trabajadores de las administraciones municipales.

Tanto la Diputación como la UVigo mostraron su disposición a mantener una comunicación estable para impulsar nuevas actividades y programas que contribuyan a la formación de los estudiantes, pero también a trasladar el conocimiento universitario al tejido económico, social e institucional de la provincia.

Los primeros contactos de la nueva rectora con Vigo y Pontevedra

El encuentro con la Diputación se suma a la ronda de contactos institucionales iniciada por Carmen García Mateo tras asumir el Rectorado de la Universidade de Vigo el pasado 25 de junio.

García Mateo se reunió a principios de julio con el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; el pasado 19 de agosto con Abel Caballero, alcalde de Vigo; y más recientemente, el 2 de septiembre, celebró su primer encuentro con el delegado del Estado del Consorcio Zona Franca de Vigo, David Regades.