La Audiencia de Pontevedra absuelve a un acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja

Un hombre acusado de cometer un delito de abuso sexual continuado sobre la hija de seis años de su pareja durante la época en la que convivieron juntos ha sido absuelto por la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra.

Según el fallo, la declaración de la víctima carece de la carga probatoria suficiente para incriminar al investigado, por no exponer "un relato pormenorizado" de los hechos. Además, sostienen que los testimonios del entorno más cercano de la menor no permiten corroborar los hechos, ya que estos no notaron un cambio en el comportamiento de la afectada o en su rendimiento escolar.

Por último, los magistrados se apoyan en el informe psicológico realizado a la menor, en el que se afirma que no hay constancia de que la sintomatología o secuela que presentaba la víctima guardara relación directa con los hechos denunciados.

Por ello, el tribunal no estima signo incriminitario por falta de elementos corroboradores de los hechos denunciados para enervar la presunción de inocencia del acusado, procediendo, en consecuencia, a un pronunciamiento absolutorio.

La resolución no es firme y se puede presentar apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.