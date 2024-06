La Audiencia de Pontevedra absuelve a un profesor acusado de abusos a una alumna

La sección 4 de la Audiencia de Pontevedra ha dictado sentencia absolviendo a un profesor de inglés, acusado por una alumna de haberle realizado tocamientos, al no apreciar indicios que sostengan dicha acusación, y ante un relato de la víctima "genérico, impreciso y difuso".

El procesado se enfrentaba a 12 años de cárcel, solicitados por la acusación particular (la Fiscalía no vio pruebas de delito y pedía absolución), pero siempre negó los hechos. Así, en el juicio declaró que no había cometido esos tocamientos y que nunca había estado a solas en el aula con la niña, de 13 años en ese momento.

Según ha recogido Europa Press, el tribunal ha señalado que, pese a que la declaración de la alumna es persistente, "carece de elementos externos suficientes, ni siquiera indiciariamente", que sustenten el relato acusatorio que, por otra parte, "es genérico, impreciso y difuso". Además, apunta la Audiencia en su resolución, tampoco los testimonios de los testigos de cargo aportan datos objetivos que apuntalen dicho relato.

En la sentencia, los magistrados establecen que, aunque las psicólogas del Imelga vieron "creíble" la versión de la menor, no descartan que sus problemas psicológicos pudieran deberse a otras situaciones.

"En suma, la versión de los hechos (dada por la joven) carece de corroboración objetiva suficiente y no disponiendo de elemento externo a dicho testimonio que permita llegar al Tribunal a la convicción del relato acusatorio, lo que determina la absolución del acusado", concluye la sentencia, que también señala que "la presunción de inocencia obliga a la acusación a acreditar los hechos que configuran el tipo delictivo y a hacerlo mediante pruebas aptas que lleven a la convicción, más allá de cualquier duda razonable, de la autoría de los mismos".