Un bombero trabaja en la extinción del fuego en Calvos de Randín, Ourense. Adrián Irago - Europa Press

Logran estabilizar el incendio de Calvos de Randín (Ourense) tras llevarse por delante 460 hectáreas de terreno

El incendio que afectó esta semana Calvos de Randín y obligó a decretar la situación dos de emergencias ha quedado estabilizado en las últimas horas tras arrasar 460 hectáreas de terreno.

Este fuego, iniciado en la parroquia de Randín, puso en riesgo el núcleo de As Meaus, en el municipio limítrofe de Baltar.

En las tareas de extinción han participado de forma acumulada: 11 aviones, 10 helicópteros, 47 brigadas, 43 agentes y 29 motobombas, entre otros.

Por otro lado, el fuego de Manzaneda, parroquia de Reigada, quedó extinguido en la noche del viernes. El incendio se inició en la madrugada entre el jueves y viernes. Finalmente, quemó 13,8 hectáreas, casi todo de monte raso.