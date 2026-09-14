Detenido en O Barco (Ourense) un joven de 18 años por tráfico de drogas: también se le intervino un revólver

La Guardia Civil de Ourense detuvo en las últimas horas a un joven de 18 años tras incautarle 28 gramos de hachís, 1,5 gramos de cocaína -en seis bolsas de plástico termoselladas preparadas para su venta-, un revólver de aire comprimido, y 390 euros en efectivo.

Todo ocurrió en el marco de las Festas do Cristo, el pasado día 13 de septiembre, motivo que llevó a incrementar la vigilancia en la zona -especialmente en lo que tiene que ver con venta y consumo de drogas- por parte de la Unidad de Seguridad Ciudadana.

A este varón se le atribuye un presunto delito contra la salud pública -tráfico de drogas-.