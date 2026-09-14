Dolores, mujer desaparecida en Toén.

Dolores, mujer desaparecida en Toén. Protección Civil de Barbadás

Provincia de Ourense

Buscan a una mujer de 76 años desaparecida en Toén (Ourense)

Un amplio dispositivo trata de dar con el paradero de la mujer, que padece demencia

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Una mujer de 76 años y que responde al nombre de Dolores está siendo buscada desde el pasado domingo en el municipio ourensano de Toén. Un amplio dispositivo sigue la pista de esta vecina que, además, padece demencia.

Gonzalo Jácome a su salida de los juzgados.

Según ha informado Protección Civil de Barbadás, las tareas de búsqueda se centran entre la zona Moreiras (Toén), lugar en el que desapareció, y San Benito de Cova de Lobo (Barbadás).

La desaparecida tiene el pelo negro y suele llevarlo atado en una coleta. Sin embargo, no hay registro de la vestimenta que llevaba durante su desaparición.

Piden avisar al 112 en caso de tener información.