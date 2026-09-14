Buenas noticias en Ourense: Encuentran con vida a la septuagenaria desaparecida en Toén

El lunes ha acabado de la mejor manera para la familia de Dolores, la septuagenaria a la que se le había perdido la pista en las últimas horas en la localidad ourensana de Toén.

La Guardia Civil de Ourense ha confirmado que la mujer ha sido encontrada en buen estado por el operativo de búsqueda que se había afanado desde este pasado domingo en dar con su paradero.

Un amplio dispositivo integrado por la unidad de drones del grupo de apoyo logístico e intervención (GALI) de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), la Guardia Civil, la Unidad Pegaso, Protección Civil de Barbadás y familiares y vecinos de la desaparecida peinó la zona Moreiras (Toén), lugar en el que desapareció, y San Benito de Cova de Lobo (Barbadás). También participó una unidad canina.