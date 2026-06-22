Estabilizado el incendio en A Mezquita (Ourense) tras calcinar 50 hectáreas

Un efectivo trabaja en un incendio forestal en Baleira, Lugo. Imagen de archivo. Carlos Castro / EP

El incendio que se inició este pasado domingo por la mañana en la parroquia de Manzalvos, en A Mezquita, tras entrar desde Portugal, ha quedado estabilizado.

Así lo ha confirmado la Consellería de Medio Rural, que lo da por estabilizado desde las 22:15 horas de ayer. Según las últimas estimaciones, la superficie afectada es de 50 hectáreas.

Para su extinción se movilizaron por lo de ahora nueve agentes, 16 brigadas, nueve motobombas, cuatro palas, siete aviones y siete helicópteros.