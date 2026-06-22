Un efectivo trabaja en un incendio forestal en Baleira, Lugo. Imagen de archivo.

Un efectivo trabaja en un incendio forestal en Baleira, Lugo. Imagen de archivo. Carlos Castro / EP

Provincia de Ourense

Estabilizado el incendio en A Mezquita (Ourense) tras calcinar 50 hectáreas

Según la Consellería de Medio Rural, el fuego registrado en la parroquia de Manzalvos, que entró procedente de Portugal, quedó estabilizado a las 22:15 horas del domingo

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El incendio que se inició este pasado domingo por la mañana en la parroquia de Manzalvos, en A Mezquita, tras entrar desde Portugal, ha quedado estabilizado.

no de los últimos vuelos de la médico del helicóptero del 061, decana de Europa, Charo Rua, en el helipuerto del Hospital Provincial de Conxo, a 7 de marzo de 2025, en Santiago de Compostela

Así lo ha confirmado la Consellería de Medio Rural, que lo da por estabilizado desde las 22:15 horas de ayer. Según las últimas estimaciones, la superficie afectada es de 50 hectáreas.

Para su extinción se movilizaron por lo de ahora nueve agentes, 16 brigadas, nueve motobombas, cuatro palas, siete aviones y siete helicópteros.