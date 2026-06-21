Un efectivo trabaja en un incendio forestal en Baleira, Lugo. Imagen de archivo.

Un efectivo trabaja en un incendio forestal en Baleira, Lugo. Imagen de archivo. Carlos Castro / EP

Provincia de Ourense

Un incendio forestal iniciado en Portugal afecta a la parroquia de Manzalvos (Ourense)

El fuego traspasó la frontera sobre las 7:18 de la mañana de este domingo, afectando a unas 5 hectáreas gallegas

Más actualidad: Un centenar de municipios gallegos se encuentran en alerta roja por calor este domingo

Publicada

Un incendio forestal originado en Portugal ya ha cruzado la frontera con Galicia, afectando a la parroquia ourensana de Manzalvos, en A Mezquita.

no de los últimos vuelos de la médico del helicóptero del 061, decana de Europa, Charo Rua, en el helipuerto del Hospital Provincial de Conxo, a 7 de marzo de 2025, en Santiago de Compostela

Tal y como han confirmado fuentes de la Consellería do Medio Rural a Europa Press, el fuego traspasó la frontera sobre las 7:18 de la mañana de este domingo, afectando a unas 5 hectáreas de la parroquia de Manzalvos.

En estos momentos trabajan en la extinción del fuego cuatro agentes, cinco brigadas, cinco motobombas, una pala, tres aviones y un helicóptero.

Por el momento, no hay ninguna población en riesgo.