Investigado un vecino de Trives (Ourense) tras hallarle en su explotación 90 cadáveres de animales

La explotación en Trives en la que se encontraron los animales muertos. GC Ourense

La Guardia Civil de Ourense informó en las últimas horas de que el Servicio de Protección de la Naturaleza de Pobra de Trives, en el marco de la Operación Custodia GREGI, tomó declaración en calidad de investigado a un vecino de Trives como presunto autor de un delito contra los animales.

Así, durante el pasado mes de marzo, los agentes tuvieron conocimiento del hallazgo de restos óseos de animales en las proximidades de una explotación dedicada a la cría de ganado ovino y caprino, situada en Pobra de Trives.

Por lo anterior, Seprona y personal del servicio de veterinarios de la Xunta de Galicia realizaron una inspección en dicha explotación para comprobar el estado de los animales, y localizaron 90 cadáveres de ganado ovino y caprino en estado de descomposición.