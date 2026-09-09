Muere un hombre tras ser atropellado en Cambados (Pontevedra)

Accidente mortal este martes por la noche, después de que falleciera un hombre tras ser atropellado en un camino situado en la parroquia de Corvillón, en Cambados (Pontevedra).

El accidente se ha producido alrededor de las 21:00 horas y fue el propio conductor del vehículo implicado el que dio aviso. En la llamada, indicó que el peatón sufrió un golpe en la cabeza y estaba en estado grave.

Desde el Centro Integrado de Atención y Emergencias solicitaron la colaboración de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, así como a la Policía Local y los miembros del Servicio Municipal y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cambados.

Pese a los intentos por salvarle la vida, los servicios de emergencias solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre en el lugar del accidente.