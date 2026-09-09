Tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Cuntis (Pontevedra)

Tres personas resultaron heridas este martes tras verse implicadas en una colisión frontal entre dos turismos en el municipio pontevedrés de Cuntis.

Según informó el 112 Galicia, el accidente se produjo alrededor de las 19:00 horas en el kilómetro 212 de la carretera N-640, a la altura de Piñeiro.

Fue un particular el que alertó a los servicios de emergencias y explicó que dos vehículos acababan de chocar frontalmente y que varias personas necesitaban asistencia sanitaria.

Desde el 112 se movilizó a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de O Salnés, Protección Civil de Cuntis y los operarios de mantenimiento de la carretera. En el operativo también participaron efectivos de Emergencias de A Estrada.

Una vez en el lugar, los equipos de intervención comprobaron que no era necesario excarcelar a ninguno de los ocupantes y confirmaron que tres personas habían resultado heridas.

Los afectados fueron atendidos en el punto y posteriormente evacuados en ambulancia al centro hospitalario de referencia.