Un médico australiano realizará la vuelta al mundo en solitario y sin escalas desde A Illa de Arousa (Pontevedra)

Matthew Wright, un médico australiano que descubrió A Illa de Arousa hace cuatro años, ha decidido dar la vuelta al mundo en solitario, sin escalas y sin ayuda con inicio y final en esta localidad pontevedresa. La aventura se iniciará el domingo 30 de agosto, en el Porto do Xufre, y llevará unos ocho meses.

El Ayuntamiento de A Illa de Arousa y la Escuela de Navegación Tradicional Dorna patrocinan este evento, con el fin de promover el conocimiento internacional de la Isla como espacio ligado a la tradición marinera, capaz de ofrecer un entorno ideal para la práctica de la vela.

Esta iniciativa entronca con las costumbres de los pueblos marineros de la costa atlántica francesa, que usan estos eventos para promover un turismo de calidad, de alto valor añadido, y especialmente respetuoso que el medio ambiente.