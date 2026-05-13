Colisión entre un barco pesquero y una dorna en Cambados (Pontevedra): Hay un herido

Una persona ha resultado herida fruto de una colisión entre un barco pesquero y una dorna en el municipio de Cambados.

Los hechos se produjeron, según recogió Europa Press, sobre las 10:00 horas de este miércoles y el tripulante de la dorna resultó herido.

Por lo anterior, la central de emergencias dio aviso a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a Salvamento Marítimo, a la Guardia Civil y a la Policía Local de Cambados.

La persona herida fue trasladada al puerto de Tragove y, posteriormente, evacuada en ambulancia al centro hospitalario de referencia.