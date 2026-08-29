El PP inicia el curso político en Pontevedra con Ceuta en el punto de mira: "Rendirán cuentas ante la justicia"

El Partido Popular (PP) ha iniciado el nuevo curso político en el municipio pontevedrés de Cercedo-Cotobade, con Ceuta en el centro de la conversación. El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su grupo se personará en la causa judicial por la crisis migratoria.

Acompañado del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, Feijóo ha denunciado que España atraviesa una crisis "de una magnitud sin precedentes" que afecta a su soberanía y su integridad territorial. Así, ha advertido que "habrá consecuencias" y que el PP se personará en la causa de la Audiencia Nacional por la crisis de Ceuta.

"Los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la justicia", ha afirmado el líder de la oposición. Feijóo ha criticado que el Ejecutivo haya tardado "un mes" en reaccionar y declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional y nombrar un mando único.

"Todo el mundo tiene derecho a descansar, pero a lo que no tiene derecho un Gobierno es a desentenderse de su país, a desproteger a la gente y a mentir", ha aseverado, añadiendo que "Ceuta y Melilla son España (...) y España no abandona a los suyos. España se defiende. A España se la protege".

Feijóo responsabiliza de la situación actual de "decadencia" a los socios parlamentarios del Gobierno y al propio PSOE. "Todos son villanos. No hay un PSOE bueno y un PSOE malo. Todos le ríen y votan a Sánchez", ha afirmado, así como ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que participen en las concentraciones convocadas el próximo 2 de septiembre, Día de Ceuta.

En esta línea, el líder 'popular' ha criticado que el Gobierno por no "responder por su corrupción y sus abusos". "No han dejado que los españoles votásemos, a pesar de que esta legislatura ya es absurda y perjudicial para todos", ha asegurado, ofreciendo su candidatura por "un Gobierno decente" y comprometido con Galicia.

Un gobierno que "crea en Galicia"

Durante su intervención desde la Carballeira de San Xusto, Alfonso Rueda ha augurado que, con el curso, arrancará "el tiempo de quinielas": "Ahora empezarán los de siempre a decir si Pedro Sánchez va a convocar antes, va a convocar después o va a convocar coincidiendo con otras elecciones. Que nadie se engañe, va a convocar cuando le convenga a él".

En todo caso, cree que, "convoque cuando convoque", lo hará "tarde": "Ya le vimos el truco al supuesto mago". Para el presidente del PPdeG, si las generales son antes que las municipales, "mucho mejor" porque, en sus palabras, "así se acabará esta pesadilla".

También ha reclamado que el próximo gobierno "crea en Galicia" y "en su identidad y su manera de estar", aludiendo directamente a su rural, su mar y su industria. "Un gobierno que sea leal, que sea honesto, que sea responsable, que sea justo, que no ceda a chantajes y que no tenga hipotecas inconfesables que le atan las manos", ha añadido.

Respecto a la crisis migratoria en Ceuta, como recoge Europa Press, ha acusado al Gobierno de "escaqueo e irresponsabilidad" en su gestión y lo ocurrido y ha avisado: "Nadie le va a dar a Galicia lecciones de lo que es emigrar".

A renglón seguido, ha acusado al Gobierno de "estar más al lado de los agresores que de los agredidos" y de "tener las manos atadas". Dirigiéndose a Pedro Sánchez, ha zanjado: "Si no es capaz, si no sabe o no quiere [solucionar lo que está pasando en Ceuta], ahí tiene otra razón para dejar paso a otro presidente".