Nuevas incidencias en Renfe: 77 minutos de retraso en el tren que une Vigo y A Coruña

Nuevas incidencias técnicas han afectado a la circulación de trenes entre Vigo y A Coruña, concretamente, a dos servicios de primera hora de la mañana que cubren el trayecto entre la ciudad olívica y la herculina.

Fuentes de Renfe consultadas por Europa Press concretaron que los servicios afectados fueron el de Media Distancia Vigo-A Coruña de las 06:34 horas y el Regional que hace la misma ruta a las 06:58 horas. Según las mismas fuentes, el primero salió de la ciudad olívica con una demora de 77 minutos, aunque los viajeros que debían coger ese tren en Santiago fueron reubicados en otras circulaciones.

Por su parte, los viajeros del Regional fueron derivados a otros servicios o realizaron el trasbordo por carretera, en función del destino u origen.

Debido a la "rotación de material" el tren de las 08:00 horas Vigo-A Coruña también partió con 55 minutos de retraso.

Renfe, por su parte, aseguró que los viajeros afectados fueron informados mediante mensajes y por los canales habituales, al tiempo que destacó que trabaja para solventar esas incidencias y llevar a los usuarios a los destinos lo antes posible, reubicándolos o por carretera.