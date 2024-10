La popular Elena Candia presidirá la comisión investigadora del sobrecoste del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

La popular Elena Candia presidirá la comisión que investigará en el Parlamento de Galicia el sobrecoste de 470 millones por la fórmula elegida para la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro señalado por el Consello de Contas, los contratos de la Xunta con empresas como Eulen y la forma en que la administración adquirió material sanitario durante la pandemia.

La también diputada del PP Carmen Pomar será la vicepresidenta y el nacionalista Luís Bará el secretario, según ha salido adelante durante la votación este viernes en comisión.

El parlamentario del BNG Luís Bará recibió siete papeletas para ser presidente, frente a las nueve de Candia. Según informa Europa Press, una vez constituida la comisión, elegida la mesa y levantarse la sesión, tanto la portavoz del Bloque, Ana Pontón, como el del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han criticado ante los medios que sea el Partido Popular quien ostente la presidencia.

"Los socialistas teníamos la esperanza de que un miembro de la oposición presidiese esta comisión. No fue posible, será un miembro del PP", ha censurado Gómez Besteiro, quien ha hablado en primer lugar.

Por su parte, Pontón ha asegurado tener "claro" que "si el PP estuviera tan tranquilo no estaría tan preocupado por dejar atada la mayoría en la mesa de la comisión".

"Vamos a ir hasta el fondo presentando un plan de trabajo riguroso", ha destacado la líder nacionalista, quien ha avanzado que enmendarán las normas de funcionamiento para intentar que esta comisión funcione al igual que es "habitual" en otras cámaras como el Congreso de los Diputados, donde los comparecientes tienen que responder "sí o sí" a las preguntas que formulan los grupos.

Pedirán a Feijóo y a Rueda

"Transparencia" es lo que ha exigido también el secretario xeral del PSOE gallego, para quien esta premisa "ya no es una opción", sino que "es una obligación".

Por ello, Besteiro ha esperado "que el desarrollo de esta comisión no se vea torpedeado, impedido o dificultado para que aflore todo lo que tiene que aflorar", entre otras cuestiones, "sobre el sobrecoste del hospital de Vigo, esos 470 millones".

También ha apuntado a los contratos que los socialistas creen "irregulares" que se hicieron en materia sanitaria durante la pandemia "y que afectan directamente a familiares de personas que están cerca del poder".

Por parte del PSdeG, ha demandado "transparencia, rigor y responsabilidad política", y "que no haya ningún tipo de torpedeo". "Como el PP dice que no tiene nada que temer, iremos viendo si torpedea, dificulta el funcionamiento o no", ha incidido.

En este sentido, ha señalado que "poco" habrá que esperar "para saber cuál va a ser la posición del PP". "Yo les recomiendo que sean transparentes y que se salga de esta comisión sabiendo la verdad", ha reiterado.

Preguntado por el plan de trabajo, ha indicado que la relación de personas que van a pedir que comparezcan la facilitará el PSdeG "en el momento oportuno", pero ha recordado que creen "que tienen que comparecer de abajo a arriba todos los que están relacionados con estas cuestiones".

"Hablamos de que pediríamos la comparecencia de quien fue presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y también de quien es, Alfonso Rueda, porque desde el punto de vista de la pirámide de poder estaban encima; pero además de eso nosotros vamos a hacer una lista amplia para aclarar, explicar, justificar, comparar las diferentes fórmulas de contratación. Va a ser una lista muy amplia", ha resuelto.

"Erradicar Corruptelas"

Por su parte, Ana Pontón ha reivindicado que esta comisión haya quedado constituida, cuando "contó inicialmente con el veto del PP, pero que gracias a los 25 diputados del BNG".

"Vamos a intentar poner transparencia donde el PP tiene total opacidad en aspectos importantes para la ciudadanía, porque estamos hablando de cómo se está usando el dinero de los gallegos para beneficiar a empresas vinculadas con altos cargos del PP", ha subrayado.

En esta línea, ha agregado que se abordará "incluso cómo se tomaron decisiones que supusieron un roto muy grande a las arcas públicas" de Galicia, por los 470 millones "que el PP hizo que se pagaran de más por la construcción de este hospital privatizado que se podrían haber dedicado a atender las necesidades de la sanidad".

"Lamentamos que el PP no permitiera que esta comisión la presida la fuerza política que la impulsa", ha reprobado, para a renglón seguido constatar que "si el PP estuviera tan tranquilo no tendría esta contención a la hora de que haya la máxima transparencia, rigor y un funcionamiento adecuado a lo que era este momento".

En este escenario, ha afirmado que el Bloque irá "hasta el fondo presentando un plan de trabajo riguroso", pues entiende que "los máximos responsables de la gestión de los recursos públicos tienen que venir, tanto el señor Rueda como el señor Feijóo".

En cuanto al actual líder del PP estatal, ha resaltado que "tiene más sentido porque algunas de las empresas beneficiadas" de las que se hablan "vinculan a personas vinculadas con su entorno familiar". "Hablamos desde su hermana hasta su cuñado, por tanto, es inexcusable su presencia y también es inexcusable que en esta comisión por fin se entreguen todos los expedientes que llevamos años solicitando y que el PP oculta", ha aseverado.

Está previsto que la semana que viene haya una reunión de la comisión para abordar las normas de funcionamiento, las cuales el BNG enmendará con el ánimo de hacer este órgano "lo más eficaz posible", según Pontón.

"Queremos que los comparecientes tengan que responder sí o sí todas y cada una de las preguntas que vamos a formular los diferentes grupos", ha expuesto.

Por último, la líder nacionalista ha recalcado que "hay muchos indicios de cómo el Partido Popular está beneficiando a familiares que tienen altos cargos en empresas" y "se está yendo en contra de principios que deben operar en la administración pública".

Por eso ve "importante" que haya "explicaciones" y para "erradicar cualquier corruptela de la administración".