Xunta y Concello de A Estrada se unen para reformar el centro de salud de Oca

La Xunta colaborará con el Concello de A Estrada en la reforma del centro de salud de Oca, una actuación que supondrá una inversión conjunta de 154.112 euros.

Para financiar la obra, el Concello de A Estrada y la Xunta, a través del Servicio Gallego de Salud, se repartirán al 50 % el coste de las actuaciones, de modo que cada administración aportará 77.056 euros.

Las obras incluirán la sustitución de la cubierta con una nueva membrana impermeabilizante, aislamiento térmico y tejas cerámicas. Además, se renovarán los canalones y bajantes, y se instalará un nuevo lucernario para solucionar las filtraciones.

En el interior del edificio se cambiarán los falsos techos y se pintarán todas las paredes para sanear los espacios. También se sustituirán las tuberías y el sistema de calefacción por uno nuevo de polietileno reticulado con aislamiento térmico, más duradero y eficiente.