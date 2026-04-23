Roca Rey corta dos orejas en Sevilla tras sufrir una escalofriante cornada en el muslo

El diestro Roca Rey fue corneaado por su segundo toro en la decimotercera corrida de abono este jueves en la Plaza de Toros de La Maestranza de Sevilla. Efe

El diestro peruano Andrés Roca Rey ha sufrido una aparatosa cogida al entrar a matar al quinto toro de la corrida que se celebra este miércoles en la plaza de la Maestranza de Sevilla, decimotercer festejo de la Feria de Abril.

El toro, de la ganadería de Toros de Cortés, se le ha arrancado a Roca a la hora de entrar a matar, y le ha sorprendido, prendiéndole a la altura de la cintura y zarandeándole durante unos interminables segundos hasta dejarle tendido en la arena, a donde han llegado las cuadrillas para trasladarle a toda prisa a la enfermería.

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