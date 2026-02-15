Vehículo de la Guardia Civil

Un hombre que contaba con una orden de alejamiento hiere de gravedad a su expareja y a sus dos hijas en Ibiza

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha condenado la agresión en un mensaje en redes sociales reclamando tolerancia cero.

V. Yusty | Agencias
Un hombre ha sido detenido en Sant Antoni, Ibiza, por agredir gravemente a su expareja, sobre la que tenía una orden de alejamiento.

La mujer, de 31 años, ingresó en estado crítico por traumatismo craneal en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

El presunto agresor también hirió a sus dos hijas durante el ataque.

La presidenta balear, Marga Prohens, condenó la agresión y recordó la importancia de la tolerancia cero ante la violencia de género.

Un hombre ha sido detenido este domingo en Sant Antoni como presunto autor de una agresión en el ámbito de la violencia de género contra su expareja, que ha sido hospitalizada y sobre la que tenía en vigor una orden de alejamiento.

La mujer, de nacionalidad española y 31 años , ha ingresado en estado crítico por traumatismo craneal en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, la supuesta agresión machista ha ocurrido enSant Antoni de Portmany. El hombre habría herido también a sus dos hijas.

El agresor ha sido detenido por la Guardia Civil en el lugar de los hechos. Por el momento se desconoce el estado de la víctima, que ha sido evacuada en ambulancia a un centro hospitalario en estado grave.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha condenado la agresión en un mensaje en redes sociales reclamando tolerancia cero ante cualquier forma de violencia contra las mujeres.

En su mensaje Prohens recuerda a las víctimas de violencia machista que pueden pedir ayuda todos los días y durante las 24 horas en el teléfono 016 o, en Baleares, en el habilitado por el IbDona, el 900178989.

Ante una emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).