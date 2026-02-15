Un hombre que contaba con una orden de alejamiento hiere de gravedad a su expareja y a sus dos hijas en Ibiza

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre ha sido detenido en Sant Antoni, Ibiza, por agredir gravemente a su expareja, sobre la que tenía una orden de alejamiento. La mujer, de 31 años, ingresó en estado crítico por traumatismo craneal en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. El presunto agresor también hirió a sus dos hijas durante el ataque. La presidenta balear, Marga Prohens, condenó la agresión y recordó la importancia de la tolerancia cero ante la violencia de género.

Un hombre ha sido detenido este domingo en Sant Antoni como presunto autor de una agresión en el ámbito de la violencia de género contra su expareja, que ha sido hospitalizada y sobre la que tenía en vigor una orden de alejamiento.

La mujer, de nacionalidad española y 31 años , ha ingresado en estado crítico por traumatismo craneal en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, la supuesta agresión machista ha ocurrido enSant Antoni de Portmany. El hombre habría herido también a sus dos hijas.

El agresor ha sido detenido por la Guardia Civil en el lugar de los hechos. Por el momento se desconoce el estado de la víctima, que ha sido evacuada en ambulancia a un centro hospitalario en estado grave.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha condenado la agresión en un mensaje en redes sociales reclamando tolerancia cero ante cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Condemnam amb la màxima contundència l’agressió masclista ocorreguda a Sant Antoni de Portmany. Tolerància zero davant qualsevol forma de violència contra les dones i les seves filles. Des de l’@IB_Dona s’està atenent el cas amb tots els recursos necessaris per a l’atenció de les… https://t.co/2EnOXp3EEZ — Marga Prohens (@MargaProhens) February 15, 2026

En su mensaje Prohens recuerda a las víctimas de violencia machista que pueden pedir ayuda todos los días y durante las 24 horas en el teléfono 016 o, en Baleares, en el habilitado por el IbDona, el 900178989.

Ante una emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).