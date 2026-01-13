La Policía Nacional investiga como violencia machista la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz y detiene a su pareja

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional EP

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 81 años, pareja de la mujer de 78 que murió la noche de este lunes en Badajoz, a consecuencia de las lesiones recibidas presuntamente por su pareja, y que ya se encuentra en prisión provisional.

Según ha informado a la agencia Efe la Policía Nacional, la mujer falleció sobre las ocho de la tarde de ayer en el Hospital Universitario de Badajoz, donde estaba ingresada desde el pasado viernes.

Si se confirma este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 4 en 2026 y a 1.345 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

