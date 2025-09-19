La Guardia Civil desmantela dos plantaciones de cannabis y un criadero ilegal de gallos en Albacete

La Guardia Civil de Albacete ha desmantelado dos centros de cultivo de cannabis sativa y un criadero ilegal de gallos de pelea en los términos municipales de Cenizate y Tarazona de la Mancha.

La operación se ha saldado con la detención de dos vecinos de Cenizate, de 21 y 55 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.

Los agentes del Equipo de Investigación de La Roda habían detectado un inusual movimiento en sendas parcelas, donde los sospechosos vigilaban discretamente el estado de las plantaciones.

Plantas de marihuana pertenecientes a las plantas desmanteladas Guardia Civil

Tras los registros, los efectivos intervinieron 24 plantas de marihuana de gran tamaño, en su última fase de crecimiento y maduración. Según estimaciones, los cogollos y partes útiles de estas plantas podrían haber llegado a producir unas 2.100 dosis destinadas a la venta al menudeo.

Criadero ilegal

En la parcela de Tarazona de la Mancha, los agentes encontraron además un criadero clandestino de gallos de pelea, sin permisos ni licencias, y con ejemplares que presentaban mutilaciones.

Tres de estos animales fueron rescatados por el SEPRONA, lo que ha dado lugar a diligencias por un delito de maltrato animal.

Criadero de gallos clandestino Guardia Civil

En la operación participaron efectivos del Equipo de Investigación de La Roda, del SEPRONA y del Puesto de la Guardia Civil de Villamalea, todos pertenecientes a la Comandancia de Albacete.

Las personas detenidas y las diligencias policiales fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de La Roda, que ha asumido la tramitación de los hechos.