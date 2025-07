Al menos un detenido y tres heridos en los disturbios nocturnos en Torre Pacheco

Unidades de la Unidad de Acción Rural (UAR) de la Guardia Civil y del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de este cuerpo vigilan en la noche del sábado las calles de Torre Pacheco para evitar incidentes en esta localidad tras los disturbios vividos en la noche del viernes después de la agresión a un vecino de edad avanzada, según han informado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno.

Pese al despliegue policial, con alrededor de medio centenar de agentes, las persecuciones y agresiones se han repetido una noche más en el barrio de San Antonio. Miembros de grupos ultra han tomado la localidad murciana y se han enfrentado un grupo de inmigrantes mientras los agentes trataban de contenerlos.

Al menos hay un detenido y tres heridos en los disturbios nocturnos en Torre Pacheco, según ha confirmado Mariola Guevara, delegada del Gobierno.

“Estamos muy pendientes de las dos investigaciones; tanto de la agresión a este vecino como de la investigación que se está llevando a cabo sobre las personas que están generando desorden público, lanzando mensajes de odio e incitando a la violencia”, ha detallado.

Pedro Ángel Roca, alcalde de Torre Pacheco, ha señalado en laSexta Xplica que muchos de los presentes en los altercados no pertenecen a la localidad: "Hay gente que no es del pueblo que está viniendo a complicarnos la convivencia que tenemos. No lo entiendo".

Roca ha asegurado estar "continuamente" hablando con la delegada del Gobierno y ha añadido que la convivencia habitualmente es "buena" en el pueblo pese a las imágenes que se han vivido estos dos últimos días.

Un hombre y una mujer gritando de forma racista contra la presencia de ciudadanos marroquíes en la concentración de Torre Pacheco.

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha mostrado su rechazo a los disturbios en Torre Pacheco y ha defendido que el municipio "debe recuperar la normalidad" porque es "un pueblo tranquilo que siempre ha trabajado por la convivencia" y porque "nada de lo que está pasando" representa a sus vecinos.

Así lo ha asegurado el presidente murciano en un mensaje en la red social X, en el que ha garantizado que "la agresión al vecino de Torre Pacheco no quedará impune" y ha manifestado que, aunque "entiende la frustración", considera que "nada justifica la violencia", por lo que ha reclamado "orden y ley para todos".

Entiendo la frustración pero nada… — Fernando López Miras (@LopezMirasF) July 12, 2025

Al hilo, ha informado que desde el Gobierno regional continúan "en contacto permanente con la delegación del Gobierno y el ayuntamiento de Torre Pacheco", a quienes han ofrecido toda su colaboración. Finalmente, ha subrayado que "no podemos permitir que la violencia perturbe a una tierra tranquila, pacífica y acogedora como es la Región de Murcia".