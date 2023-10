Detenida una mujer en Asturias por transportar el cadáver de un burro en un quad sin casco ni carnet

Una mujer de Asturias se ha convertido en noticia al protagonizar un episodio de lo más curioso y macabro. La mujer circulaba con un quad en el que transportaba una serie de mercancías. Hasta ahí, su historia transcurría por unos cauces normales. Sin embargo, lo cierto es que esta persona iba al margen de toda legalidad.

En primer lugar, los agentes de seguridad detuvieron a la mujer porque iba circulando sin casco y poniendo en juego su vida de una manera muy temeraria. Solo por este motivo ya se exponía a una grave sanción. Sin embargo, esta persona había cometido una importante lista de infracciones.

Cuando los miembros de la Policía inspeccionaron su situación y la del vehículo se dieron cuenta de que esta mujer no solo iba circulando sin la protección obligatoria en la cabeza, si no que además el vehículo no estaba asegurado y que ella misma no tenía carnet para conducir este tipo de vehículos. Una situación bastante peligrosa que, sin embargo, no era lo más grave de todo. La mujer llevaba en el quad el cuerpo de un burro muerto.

Una mujer de 41 años ha sido la protagonista de esta llamativa historia. Esta persona, procedente del concejo de Lena, en Asturias, circulaba con un quad hasta que fue detenida por la Policía. Los agentes la reprendieron porque iba circulando sin casco, lo que además de una infracción supone un grave peligro para su seguridad.

Sin embargo, cuando los agentes estudiaron su situación comprobaron que no solo no llevaba casco, si no que además tampoco tenía licencia para conducir este tipo de vehículos y que el quad carecía de seguro. Todo un auténtico despropósito.

La mujer sí sabía conducir. Sin embargo, había perdido todos los puntos de su carnet tal y como informa La Voz de Asturias. Ante esta cadena de infracciones, los agentes no tuvieron más remedio que actuar. No obstante, lo más grave de todo y lo más llamativo de su caso era lo que transportaba en su viaje.

Concretamente se trataba del cadáver de un burro que, por si fuera poco, no tenía el chip identificativo obligatorio. Otro borrón más a su ya preocupante expediente. Ante esta dantesca situación, los agentes pusieron en conocimiento de los servicios veterinarios de la Oficina Comarcal y de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno del Principado lo sucedido para estudiar si tenían que tomar medidas por estas infracciones.

Ahora son estas instituciones quienes se encuentran investigando los hechos para comprobar "si se pudiese derivar algún tipo de responsabilidad en materia de bienestar animal" ya que se desconocía por completo la procedencia del burro, si había sido un robo o si respondía a algún tipo de maltrato.

La mujer iba conduciendo un quad que llevaba adherido un remolque donde descansaba el cadáver del animal. Sin embargo, este remolque llevaba la placa de otro vehículo que no se correspondía con el quad. Una nueva infracción que sumar a la polémica lista. En estos momentos la mujer del concejo de Lena está acusada de cometer un delito contra la seguridad vial y se enfrenta a una pena que oscila entre los tres y los seis meses de prisión, o a realizar entre 31 y 90 días de trabajos a la comunidad.

El delito contra la seguridad vial está tipificado en el capítulo IV de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La conducción sin la licencia correspondiente implica la sanción mencionada en caso de que nunca se obtuviera el permiso o que el carnet fuese retirado por decisión judicial.

