Una niña de 9 años muere ahogada en un estanque: conmoción en Caravaca de la Cruz (Murcia)

El parque de La Fuente de la Muralla recibe agua de un nacimiento natural y conforma uno de los atractivos turísticos de Archivel: una pintoresca pedanía que pertenece a Caravaca de la Cruz y que está rodeada por varias sierras. El citado enclave cuenta con un estanque que ha sido escenario de una tragedia que ha conmocionado a los poco más de 1.100 habitantes de Archivel porque una niña -con solo 9 añitos- ha perdido la vida.

La centralita del Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido una llamada de un trabajador que se encontraba en la zona, para alertar de que un matrimonio, de origen árabe, se encontraba pidiendo auxilio en el parque de La Fuente de la Muralla, ubicado en el término municipal de la localidad murciana de Caravaca de la Cruz. "El testigo ha informado de que una niña había caído en el estanque", según han detallado fuentes del 112, sobre la llamada recibida a las 11.35 horas de este jueves.

"El trabajador no podía precisar la profundidad, pero ha explicado que los padres no dominaban bien el castellano y la madre no dejaba de llorar porque su hija no salía del agua". De manera que desde el 112 se ha movilizado una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) y efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios (CEIS). "Al llegar, los bomberos han tenido que hacer una cadena humana para llegar hasta la menor".

Los bomberos han desplegado un biombo para que no se viera el cuerpo de la menor mientras que el personal sanitario trataba de reanimarla.

Cuando la pequeña ha sido rescatada ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria. "Durante una hora le han estado haciendo maniobras de reanimación a la menor, pero no ha sido posible salvarla". La muerte de la chiquilla, de origen árabe, ha dejado en shock a los padres y han tenido que recibir atención psicológica de Protección Civil.

En el paraje, se han personado de inmediato varios coches patrulla de la Policía Local y de la Guardia Civil. Lo previsible es que el Instituto Armado abra ahora una investigación para esclarecer las circunstancias en las que la niña, de 9 años, terminó en el estanque porque cuenta con un vallado perimetral. Las pesquisas deberán determinar si la menor acabó en el agua de forma accidental o voluntaria.

