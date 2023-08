Un conductor estrella su coche contra el escenario de unas fiestas en Alicante: "No me gusta la música"

La Guardia Civil ya investiga a un conductor que en la madrugada del pasado domingo impactó su vehículo contra un escenario en la Plaza de la Iglesia del municipio alicantino de Almudaina. Los vecinos de la localidad celebraban como cada año sus famosas fiestas cuando, de pronto, fueron testigos de un acontecimiento que ya ha dado mucho de que hablar.

Alrededor de las 03:00 horas de la madrugada, un vehículo conducido por un hombre de 72 años y origen belga irrumpió en la plaza del pueblo para estrellarse contra el escenario que se había montado con motivo de la festividad. En el momento del suceso, cerca de 200 personas se encontraban en la plaza disfrutando de la música de la verbena.

Los hechos ocurrieron en torno a las 03:15 horas de este domingo. El vehículo conducido por el investigado impactó contra el escenario en un momento en el que en la Plaza se encontraban entre 200 y 250 personas.

Se mete esta madrugada en plena verbena del pueblo de Almudaina, provincia de Alicante pic.twitter.com/shuQI2k75f — RAFA GANDIA (@RAFAGANDIA23) August 27, 2023

Como consecuencia del impacto, el conductor, de 72 años, nacionalidad belga y con residencia en España, sufrió heridas leves y el escenario resultó dañado. Por el momento, no se han comunicado daños personales entre los presentes en la plaza.



La Guardia Civil continúa las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro en el que al conductor se le investiga por un delito contra la seguridad vial. Por el momento, son pocas las informaciones que existen sobre lo ocurrido, más allá de los vídeos difundidos en redes sociales.

Sin embargo, según ha podido saber EL ESPAÑOL, el conductor podría haber impactado su coche contra el escenario al no estar conforme con la música que estaba sonando. "No me gusta la música", dijo al bajarse del vehículo.

En el vídeo, que se ha difundido en redes sociales como la pólvora, se puede ver como el conductor del coche en un momento dado da marcha atrás para intentar salir de la plaza. Sin embargo, para sorpresa de todos los presentes, el hombre arranca de nuevo el coche y vuelve a acelerar hasta estrellarse contra el escenario que el Ayuntamiento había montado por motivo de la festividad.

Algunos testigos allí presentes han expresado su opinión en relación a lo ocurrido. Muchos creen que el hombre pudo quedarse dormido dentro del vehículo impidiendo el paso del resto. En ese momento, la Guardia Civil se trasladó hasta la plaza del municipio tras el aviso de los vecinos. Sin embargo, al intentar huir del lugar, el hombre irrumpió en la plaza y fue en ese preciso instante cuando se estrelló contra el escenario.

"Cuando estaba echando marcha atrás, se hacía como el borracho. Iba haciendo eses con el coche. Pero cuando fue hacia adelante... Iba todo recto. A buena velocidad y sin ser del pueblo, lo más probable es que rompas un retrovisor como mínimo", ha explicado el alcalde del pueblo, Pau Navarro, a EL ESPAÑOL. "Las personas reaccionaron intentando abrirle la puerta, rompiendo los cristales para poder desabrochar el cinturón de seguridad y poder sacarlo y quitarle las llaves del coche", ha añadido.

Los allí presentes califican lo ocurrido como todo un milagro. Así lo ha expresado el antiguo alcalde del municipio José Luis Seguí. "Es un milagro del Cristo, ha estado diciendo porque había mucha gente en la plaza", ha confesado.

