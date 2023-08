Condenados por agredir a los dueños de una frutería de Valencia al grito de "moro de mierda"

El Juzgado de lo Penal número 19 de Valencia ha condenado por un delito de daños y dos delitos leves de lesiones a tres hombres que agredieron e insultaron a una pareja propietaria de una frutería del barrio valenciano de Benicalap. Los tres han sido condenados con la agravante de cometer la agresión "por razón de raza, etnia o nación".

Los hechos ocurrieron el 2 de abril de 2021. Las víctimas y un testigo ratificaron que, además de los golpes propinados y de tirar al suelo toda la mercancía colocada en el exterior del local, valorada en 654 euros, los agresores les gritaron "moro de mierda, vete de mi país". A su mujer le dijeron " tú estás con el moro, puta guarra", entre otros insultos.

Así, el juzgado ha condenado a cada agresor a 10 meses de multa con cuota diaria de cinco euros, según la sentencia facilitada este miércoles por la organización València Acull.

Además, les impone una indemnización solidaria a pagar a las víctimas de 984,92 euros por las lesiones sufridas y los desperfectos causados, 189,49 euros por los gastos ocasionados a la sanidad pública y el valor de las costas procesales.

Las víctimas accedieron a llegar a un acuerdo y no solicitar pena de prisión por las muestras de arrepentimiento de los acusados y su compromiso de no volver a actuar del mismo modo.

No obstante, si no se paga la multa, el juez puede imponer un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de delitos leves, podrá cumplirse mediante localización permanente, según ha informado el colectivo que puso en manos de la justicia los hechos.

La denuncia

La pareja denunció que a las 8:30 horas del 2 de abril de 2021, los tres acusados entraron en la tienda y empezaron a manosear y a arrojar al suelo las frutas y verduras.

Cuando la propietaria les llamó la atención, la golpearon e insultaron con gritos racistas, y después salieron de la tienda y continuaron tirando la fruta que estaba expuesta en la calle, según el relato de la mujer en la denuncia formulada.

El dueño trató de calmarles, pero comenzaron a darle puñetazos en la cabeza y la cara. Tanto él como ella sufrieron policontusiones y fueron atendidos en el hospital La Fe.

Los agentes de la Policía Local llegaron a las inmediaciones de la tienda poco después de haber sido alertados por el vecindario, que identificaron a los autores de la agresión y el lugar por dónde habían huido. Los localizaron y finalmente fueron detenidos.

Cuatro días después del ataque, vecinos de Benicalap y de otros barrios cercanos, así como entidades sociales y colectivos antirracistas se concentraron en la avenida Burjassot para manifestar su rechazo a la agresión y la solidaridad con la pareja de comerciantes.

La sentencia del Juzgado de lo Penal 19 de Valencia es firme porque los acusados han reconocido los hechos a cambio de evitar una petición de prisión.

