El marido de una ex candidata del PP atropella en Granada a la pareja de una política del PSOE

No están siendo unos meses tranquilos en la localidad de Pulianas, en Granada. A cinco días de las elecciones autonómicas y municipales, el pueblo ha vuelto a sufrir otro sobresalto. El marido de una ex candidata del PP, que no llegó a ir en lista definitiva de ese partido tras ser investigada por un delito relacionado con marihuana, ha sido arrestado este miércoles acusado de atropellar de forma intencionada y agredir a la pareja de la candidata del PSOE en esta misma localidad, Gemma Vaquero, quedando en estado grave.

Los hechos han tenido lugar a primera hora, sobre las 8 de la mañana, en una rotonda cercana al centro comercial Granaita, donde el hombre de 45 años ha atropellado al otro, de 42, que iba en bicicleta, ha informado a EFE un portavoz de la Guardia Civil. Pero la cosa no ha quedado ahí.

Desde el suelo, el herido ha levantado la mano suplicando el cese de la paliza, pero el asaltante ha continuado golpeándolo durante unos segundos más. Los conductores, que estaban siendo testigos de la acción, le han gritado para que parase. Además, en las imágenes, a las que ha tenido acceso el Instituto Armado, puede verse cómo el sospechoso ha golpeado con una piedra la cabeza de la víctima.

[Habla el ex edil del PSOE condenado por intentar atropellar al alcalde del PP: "Me quieren apartar"]

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se ha referido en rueda de prensa a este suceso "trágico y lamentable", por el que se ha producido la detención del agresor por un posible delito de homicidio en grado de tentativa o de lesiones, teniendo en cuenta que parece que hubo una "intencionalidad clara e inequívoca" en el atropello y la posterior agresión.

Mientras, la víctima ha sido trasladada al Hospital de Neurotraumatología de la capital granadina, donde ha sido atendido de contusiones en el cráneo y otras partes del cuerpo. El presunto autor de la agresión se ha entregado la Policía Nacional, que, a su vez, lo ha llevado hasta la Guardia Civil.

"Campaña de amenazas"

Aunque ni la Guardia Civil ni el delegado del Gobierno han relacionado este suceso con las posibles diferencias políticas de los implicados, el alcalde de Pulianas, José Antonio Carranza (PSOE), ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha enmarcado lo ocurrido en el "ambiente enrarecido" y en una "campaña de amenazas" a los integrantes de la candidatura de su partido.

Según Carranza, que ha pedido tranquilidad a los vecinos, la víctima del atropello y la agresión, embestido cuando iba en bicicleta a su trabajo, es la pareja de la número 5 de la lista socialista a la Alcaldía de Pulianas, Gemma Vaquero.

El supuesto agresor es, por su parte, el marido de una excandidata del PP, que renunció a esa responsabilidad a raíz de una investigación relacionada con presunto tráfico de marihuana, según ha apuntado igualmente el alcalde y candidato a la reelección.

[Condenado el laboratorio que tachó de maligno un tumor 'bueno': a la víctima le extirparon un pulmón]

Este atropello se suma a amenazas y agresiones anteriores como la que denunció el pasado 25 de marzo ante la Guardia Civil el teniente de alcalde y concejal de Obras, Javier Hernández, que fue atacado por el coordinador de campaña del PP.

"Se han traspasado todos los límites", ha resumido Carranza.

Por otra parte, el PP ha condenado en un comunicado los hechos, ha aclarado que tanto el presunto autor como su pareja no forman parte de ninguna lista electoral -aunque según fuentes del partido ella sí llegó a estar provisionalmente- y ha deseado una pronta recuperación a la víctima.

Al margen de las implicaciones políticas, tampoco se descarta, dados los antecedentes del detenido, que lo ocurrido pueda estar relacionado con posibles delitos contra la salud pública.

