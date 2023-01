El llanto desesperado de una testigo en Algeciras: "Venía a matarnos, que por Alá no nos moviéramos"

"Qué horror, han matado al sacristán de (la iglesia de) La Palma, qué locura". Se desconoce por ahora el nombre de la mujer que ha enviado este audio a través de WhatsApp, pero según su propio testimonio fue ella quien dio la voz de alarma y llamó a la Policía en los primeros momentos del presunto ataque yihadista que tuvo lugar este miércoles en Algeciras.

En torno a las 19.30 horas de la tarde, un hombre joven, con barba, vestido con una chilaba y armado con un gran machete entró a gritos en la iglesia de La Palma de Algeciras. A partir de ahí, el mejor relato lo realiza la mujer del audio: "Cuando venía de comulgar he visto el ademán que ha hecho, de que volvía a matarnos. Que por Alá, que por Alá que no nos moviéramos".

La narradora cuenta como ella y otras dos mujeres decidieron ignorar sus llamadas y huir de la iglesia: "La gente no se ha movido, pero nosotras tres nos hemos ido". Eso sí, lo que no podían esperar en ese momento era que el posible lobo solitario iría tras ellas: "He mirado para atrás y volvía él con una catana o con algo grande y hemos empezado a oír los gritos de la gente dentro de la iglesia".

La narración sigue con su carrera hasta una peluquería cercana, en la que las tres mujeres se han refugiado: "He llamado a la Policía y me preguntaban que especificara dónde estaba la parroquia".

"Qué horror"

La voz de la mujer vuelve a quebrarse entre sollozos antes de lamentar lo sucedido: "Ay, qué horror, han matado al sacristán de La Palma, qué locura".

El supuesto ataque yihadista se ha cobrado la vida del sacristán Diego Valencia, que se encontraba en la parroquia de La Palma, y ha dejado herido grave pero estable al párroco Antonio Rodríguez, quien habría intentado defender a sus feligreses del ataque.

Por el momento, la Policía investiga los hechos como un posible atentado yihadista y considera que el agresor podría ser un lobo solitario como los atacantes de Normandía en 2016 o Bruselas en 2022. El atacante fue detenido en el lugar de los hechos y se encuentra en dependencias policiales.

