"Confundió al sacristán conmigo, la muerte iba para mí": habla el párroco de la iglesia de Algeciras

"Diego era mis pies y mis manos. Para mí ha sido un hombre fiel y posiblemente esta muerte iba para mí y se la ha encontrado él". El que pronuncia estas palabras, visiblemente emocionado, es Juan José Marina, párroco de la iglesia de La Palma de Algeciras, que ha expresado su dolor y tristeza por la muerte de Diego Valencia, sacristán fallecido este miércoles en un ataque terrorista. "Han confundido al sacristán conmigo".

Un hombre armado con un machete de grandes dimensiones ha accedido este miércoles a la Iglesia de Nuestra Señora de La Palma en la céntrica Plaza Alta de Algeciras donde, tras causar diversos destrozos, ha atacado al sacristán Diego Valencia, quien ha logrado salir del templo pero finalmente ha sido alcanzado por el atacante en el exterior, donde le ha causado heridas mortales.

En el momento de la agresión mortal, Juan José Marina estaba en una parroquia vecina "celebrando unas confirmaciones". "Me han gritado que había un atentado y me he venido para acá corriendo y me he encontrado esto", ha afirmado en una entrevista en Cadena Ser. En ese momento "ha sido cuando he visto al sacristán muerto en la plaza", ha relatado.

[El llanto desesperado de una testigo en Algeciras: "Venía a matarnos, que por Alá no nos moviéramos"]

Previamente, el presunto yihadista, de unos 40 años y de nacionalidad marroquí, había entrado a la parroquia de Santa María Auxiliadora, donde ha irrumpido en la capilla de San Isidro y ha apuñalado al vicario salesiano Antonio Rodríguez, de 74 años, que estaba celebrando la eucaristía de las siete de la tarde. Ha resultado herido de gravedad y está ingresado en el hospital Punta de Europa en estado estable.

Otras tres personas han resultado heridas, aunque de momento se desconoce su estado.

[Un hombre con chilaba y un machete mata a un sacristán y deja un herido en una iglesia de Algeciras]

Las autoridades policiales consideran que podría tratarse de un lobo solitario: no descartan que se trate de un actor solitario y, en consecuencia, de un ataque con fines yihadistas, si bien este extremo está pendiente de la investigación de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las pesquisas.

Sigue los temas que te interesan