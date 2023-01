El conmovedor mensaje de la hija de Lola, la mujer que murió arrollada en la cabalgata de Reyes

"No tengo fuerzas para estar aquí escribiendo, pero no se puede pasar por alto el gran gesto de sacrificio y bondad que tuvo mi madre hasta en sus últimos segundos en este mundo". Es el duro mensaje que ha compartido Ángela Pérez Álvarez, vecina de Sevilla, hija de Lola Álvarez, Loli, de 72 años, la mujer que fue arrollada por el tractor que conducía la carroza del rey Baltasar durante el desfile de cabalgatas de Marchena. Ella falleció y al menos otras 14 personas resultaron heridas, entre ellas un niño de dos años que aún se encuentra ingresado en estado grave.

Loli, tal y como relata su hija, protagonizó un acto heroico segundos antes de fallecer. Al ver que el aparato que lideraba la cabalgata del cortejo de los Reyes Magos en Marchena descendía, desbocado, por la pendiente de la calle Canónino Álvarez Talaverón, la mujer se abalanzó sobre dos niños para apartarlos del trayecto y evitar que fueran aplastados. En su defecto, el vehículo la golpeó, acabando con su vida.

"Fue un ángel que tenía que estar ahí para empujar a dos niños y ponerlos a salvo antes de caer ella", relata Ángela. "No sé quiénes son los niños, ni las familias, ni el estado en el que se encuentran. Me imagino que en shock todavía. Pero gracias a mi madre no les ha tocado vivir el infierno que estamos padeciendo nosotros. Es lo único que me consuela un poco, porque si dura es la pérdida de una madre, no puedo llegar a imaginar la de un hijo".

La alcaldesa de Marchena, la socialista María del Mar Romero, que decretó cuatro días de luto oficial, trasladó en nombre de la Corporación local su más sentido pésame a la familia de los afectados. También se pronunció sobre las palabras de Ángela: "Hoy Loli es el ángel de todos los marcheneros. Se convirtió en el ángel de la guarda de esos menores en su último segundo de la vida". Además, Romero confesó que es "difícil digerir y gestionar esto" y que "siente en el alma" el fallecimiento de Loli, quien se fue "de forma tan tremenda e injusta".

Javier Pérez Álvarez, hermano de Ángeles y segundo de los tres hijos que tenía Loli, también compartió el duro momento por el que están pasando él y sus seres queridos. "Esta foto es del día de celebración en familia. Días después, la vida me castiga con a pérdida de la persona que me dio la vida. No sé qué pensar. ¿No me he portado bien en esta vida? No veas el regalo que me ha preparado 2023... Sólo le pido a las autoridades competentes que se identifique la seguridad en las cabalgatas. Sé que ellos no tienen la culpa, pero por Dios que no vuelva a pasar otra tragedia. La vida de las personas vale más que una pelota y unos caramelos".

Se investigan las causas

Tal y como relató el sábado EL ESPAÑOL, Lola Álvarez, jubilada desde hace siete años y colaboradora del Centro Residencial para Personas Mayores de Marchena, vio la cabalgata entera acompañada de una prima, y tenía pensado retirarse pronto a casa para preparar la noche de Reyes Magos para sus nietos. Sin embargo, a las 20:15 horas, el tractor agrícola que arrastraba la carroza del rey Baltasar, la última de la noche, enfiló la pequeña pendiente de la calle.

La arrolló a ella y a otras catorce personas más, entre ellas a un niño de dos años que fue ingresado en el Virgen del Rocío en estado crítico y que, según informaron este lunes fuentes del hospital, ya está estable y fuera de peligro. Tampoco se teme por la vida del otro herido de gravedad, cuya identidad y edad no han sido desveladas.

El tractor que arrolló a Lola Álvarez en Marchena EFE

Todo apunta a que fue un fallo mecánico del vehículo. Así lo declaró el conductor del tractor, a quien previamente se le había realizado un test de alcohol y drogas. El hombre arguyó que se trató de un error de los frenos del vehículo. La propia alcaldesa, María del Mar Romero, se refirió a él como un "héroe, pues evitó una desgracia que podía ser mucho mayor".

Sin embargo, las últimas investigaciones dejan en el aire la posibilidad de un fallo mecánico y emplazan la respuesta definitiva a una inspección técnica en profundidad para aclarar qué fue lo que provocó que el vehículo acabase descendiendo por la pendiente a alta velocidad.

