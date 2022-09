Jorge, condenado a 159 años por matar a Marta Calvo y más mujeres, elude la prisión permanente

El pasado mes de julio, el jurado popular declaró culpable a Jorge Palma de todos los delitos cometidos contra 10 mujeres en Valencia. Entre las víctimas, tres de ellas mortales, se encontraba la joven valenciana Marta Calvo, desaparecida en noviembre 2019 y cuyo cadáver no ha sido encontrado.

El crimen de Marta sacudió a la sociedad valenciana en 2019 y finalmente el jurado concluyó que el acusado, de origen colombiano, generó indefensión con el uso de cocaína y la colocación de piedras de gran pureza en sus vaginas.

El hecho de no haber dicho dónde está el cuerpo de la joven le había acarreado otra condena por un delito contra la integridad moral de la familia.

No obstante, la sentencia "absuelve al procesado del delito contra la integridad moral del que también estaba acusado", según ha indicado el TSJ de Valencia.

10 víctimas

Este ha sido el juicio más importante del año en Valencia y figuran hasta 10 víctimas, tres de ellas mortales. Todas eran mujeres que coincidieron con el acusado durante encuentros sexuales. La Guardia Civil dio con el criminal tras la desaparición de la joven valenciana, Marta Calvo, en noviembre de 2019.

Marta envió a su madre la localización de la casa del asesino antes de fallecer. Gracias a ese mensaje, se pudo juzgar al asesino y localizar al resto de víctimas.

Jorge defendió su inocencia durante todas las sesiones. En el turno de la última palabra, insistió: "Lo único que puedo decir es que no le he quitado la vida a nadie, no he drogado a nadie, no he violado a nadie ni he puesto droga a nadie en sus órganos genitales".

Palma está en prisión provisional desde finales de 2019, cuando confesó haber descuartizado el cuerpo de Marta Calvo.

En el juicio, también negó haber abusado de las otras mujeres y haberles introducido cocaína en los genitales durante las denominadas "fiestas blancas", en las que se contratan servicios sexuales y se consume droga.

No obstante, sí aseguró que descuartizó a Marta Calvo para sacarla de la vivienda de Manuel donde mantuvieron un encuentro sexual el 7 de noviembre de 2019, después de despertar y darse cuenta de que estaba muerta.

Esa versión fue puesta en duda por los especialistas en escenas del crimen de la Guardia Civil que inspeccionaron la casa, al considerar que es imposible limpiar absolutamente todo tras un descuartizamiento.